¿A dónde recurro si tengo un reclamo sobre errores en transferencias bancarias?

El Banco Central del Paraguay (BCP) brindó una serie de recomendaciones muy oportunas para esta época del año. Como bien se sabe, hay un mayor circulante de dinero este mes, y, en consecuencia, la gente realiza muchas más transferencias bancarias.

Teniendo en cuenta el ajetreo propio de la llegada de las fiestas, puede ocurrir que usted o alguien más cometa algún error a la hora de realizar una transferencia bancaria.

Cuatro pasos

A modo de contingencia, el BCP nos cuenta en esta nota qué se puede hacer si usted o alguien quiere hacer un reclamo relacionado a una transferencia.

Puntualmente, son cuatro pasos los que debe seguir para, al menos dejar asentado el reclamo:

1-Antes que nada, todas sus consultas y reclamos sobre transferencias vía SIPAP deben ser dirigidos a su banco, financiera o cooperativa. El BCP aclara que no tiene intervención en la operativa de transferencias bancarias entre entidades y sus clientes.

Lea: Transferencias bancarias: sepa desde cuándo se podrán hacer a cualquier hora, todos los días

2- Si su entidad no le contestó cómo usted esperaba o no le satisface la respuesta, pude acudir a reclamar a la Oficina de Atención al Consumidor Financiero. Indefectiblemente deberá llevar toda la documentación que avale su problema, como el extracto de cuenta, los comprobantes de transferencias, etc.

3- Para ponerse en contacto con esta oficina, puede enviar un correo a usuariofinanciero@bcp.gov.py, explicando los detalles y enviando como archivo adjunto los documentos que lo avalen.

4-En el mejor de los casos, visite personalmente la oficina está ubicada en la planta baja del Edificio del BCP, sobre la calle Federación Rusa casi Roa Bastos.

Nota recomendada: BCP rechaza cobro de una comisión por transferencias bancarias

Luego de acercar todos estos datos, los especialistas harán lo posible por verificar el error, comprobar la veracidad, del mismo y revertir las operaciones que sean necesarias para que ningún cliente quede perjudicado económicamente en estas fiestas.

Aún así, nunca está de más tener en cuenta prestar atención al momento de realizar movimientos bancarios, y hacerlos con mucho detenimiento, pues a ninguna persona le gusta tener que pasar por el tedioso proceso de hacer un reclamo bancario, y además arriesgarse a sufrir una pérdida económica.