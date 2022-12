Cones: MEC no registra títulos universitarios por considerar inválidas resoluciones del consejo

El Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) no puede dejar de funcionar, según Narciso Velázquez, quien realiza la “conducción tácita” del ente, tras fenecer su mandato el 27 de octubre. Indicó que cumplen la medida cautelar dispuesta por un tribunal electoral, que les impide elegir nuevo consejo ejecutivo, pero siguen cumpliendo con el servicio público para evitar que se resienta.

Esta situación resulta irregular para las autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), que no registrará títulos de grado y posgrado de ninguna carrera y universidad, con “resoluciones emitidas por el consejo ejecutivo con mandato vencido”, refirió Gustavo Rodas, director general de Gabinete de la cartera de Estado.

El funcionario del MEC añadió que incluso hay un dictamen de la Dirección General de Asesoría Jurídica que ofrece un respaldo a la postura adoptada. “Como ente rector de la educación, no podemos avalar actos (del consejo ejecutivo del Cones) en este contexto. No pueden emitir resoluciones hasta que se levante la medida cautelar”, enfatizó.

De esta manera, todas las resoluciones del Cones emitidas desde el 1 de noviembre de este año, carecen de validez para el MEC, sostuvo Rodas.

Solución en el Cones depende del TSJE

Narciso Velázquez expresó que el Cones apeló la medida cautelar y “dentro de las posibilidades” urgió que se resuelva el problema de fondo a fin de elegir nuevas autoridades. Añadió que destrabar el inconveniente depende exclusivamente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

“Acá se tiene que resolver el fondo de la cuestión, si tiene razón o no la persona que ha denunciado al Cones y, por otro lado, una vez que se resuelva eso, se continúa como estaba previsto con las elecciones que se hicieron y llevar adelante la conformación del consejo ejecutivo”, afirmó el presidente con mandato vencido.

Velázquez remarcó que “la decisión judicial se obedece”, aunque insistió en que dicha medida no afecta a que el Cones siga operando. Explicó que el responsable de la gestión es el consejo ejecutivo, el que actualmente está cumpliendo sus funciones. “Entonces no es que esté acéfalo, tampoco se puede decir que sea invalido o nulas las acciones”, alegó.

En contrapartida, el director de Gabinete del MEC comentó que la Justicia no se expidió en cuanto a una solución temporal, por lo que la conducción tácita no es legal. “El tribunal debería expresar cómo abordar el tema o ver soluciones, pero no fue así. En derecho administrativo lo que no se autoriza no está permitido”, remarcó.

Situación del Cones afecta a todos los universitarios

La rectora de la Universidad Metropolitana de Asunción, María Liz García, una de las primeras en no poder registrar títulos de su casa de estudios, expresó que la falta de reconocimiento de la mesa directiva del Cones por parte del MEC, “afecta a todos los estudiantes (de universidades e institutos de educación superior) paraguayos y a toda la nación”.

García calificó al hecho como “grave y bochornoso” e insistió en que el pleno del Cones agote las instancias y resuelva el problema.

“El MEC dice que no reconoce al consejo ejecutivo existente. Entonces, todo lo dispuesto del primero de noviembre no es legal, por ende, no van a dar trámite alguno. Deben buscar una salida independiente al trámite jurídico”, insistió.