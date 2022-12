“Nenecho” no va a cerrar ni detener a estaciones de servicio

A través de la emisión de un video en sus redes sociales, el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR), comunicó su postura ante dos nuevos fallos de la Corte Suprema de Justicia.

“La Corte Suprema de Justicia dio a conocer dos fallos el día de hoy, el primero en hacerse público rechaza una acción de inconstitucionalidad presentada por Cadipac, argumentando la forma, sin embargo, minutos más tarde se difundió un segundo fallo que sí da a lugar a la acción planteada por un emblema en particular”, inicia diciendo el jefe comunal.

“El segundo fallo de la sala constitucional sienta un precedente negativo, que nos deja al municipio con las manos atadas, ya que limita las atribuciones inherentes al municipio, permitiendo legalmente la construcción de estaciones de servicio a menos de un kilómetro de distancia entre sí entre otras cuestiones”, alega el intendente.

Seguidamente agrega: “Es sabido que el interés general siempre está por encima del interés particular y si bien en el fallo se habla del derecho a dedicarse a la actividad lícita de su elección y de un régimen de igualdad de oportunidades y el derecho a competir, más importante es aun el derecho a vivir en un ambiente saludable”.

Finalmente, indica el intendente: “Por lo tanto, insto a las autoridades nacionales y jurisdiccionales a ponerse del lado de los asuncenos que queremos vivir en una ciudad con mejores condiciones de vida”.

Con esto, el intendente aclara que no buscará suspender las habilitaciones de las estaciones de servicio que se beneficiaron de una medida cautelar para construir en cualquier punto de Asunción, sin respetar las ordenanzas. La medida que ya no rige (1er fallo.) suspendía la vigencia del artículo 10°, inciso a) de la ordenanza, que pedía una distancia no menor a 1.000 metros entre las estaciones de servicio.