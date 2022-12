MEC: ministro Zárate rindió cuentas y enfatizó que debe duplicarse presupuesto en educación

El ministro de Educación y Ciencias, Nicolás Zárate, en compañía de otras autoridades de su cartera, realizó la rendición de cuentas de marzo a diciembre de este año. Enfatizó que los recursos para educación no son suficientes, por lo que urge duplicar el presupuesto de US$ 1.100 millones a US$ 2.200 millones.