Desesperado padre clama por terapia intensiva para su bebé con chikunguña

“Mi hija tiene 7 días de nacida, está con chikunguña y hospitalizada en el Hospital de Lambaré. Necesita de terapia intensiva y nadie me está ayudando. Me tienen de acá para allá y mientras mi hija está con riesgo de complicación”, contó desesperado Ezequiel Liseras, papá de la pequeña Bettania Abigail.

La pequeña, nació en el Hospital General de Lambaré el pasado 26 de enero y fue diagnosticada con chikunguña tres días después de su nacimiento, por lo que está hospitalizada en el área de neonatología desde ese momento.

Pese a que su padre es asegurado del Instituto de Previsión Social (IPS), el seguro social se desentiende de la responsabilidad de brindar atención médica terapizada, denunció el afligido padre.

“Mi hija está sufriendo muchísimo. Soy asegurado del IPS, pero me dicen que no hay camas ahí. No me hacen caso, me dicen que no pueden hacer nada porque no hay camas, pero tampoco hay una derivación a un sanatorio privado. No le puedo dejar morir a mi hija, por favor pido una cama de terapia”, clamó el desesperado padre.

El papá de la recién nacida contó también que en el Hospital de Lambaré le manifestaron que no podían derivar a su bebé a otro hospital público con terapia neonatal considerando que es un aportante del IPS.

Desde el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) negaron tal requerimiento para brindar atención terapizada, asegurando además que el pedido de terapia intensiva sería derivado al Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME).