“Acá hay amenazas y todo”, dice Jiménez sobre intento de imponerle un cargo

Se podría calificar -como mínimo- de insólita la situación que le toca vivir al ministro Eugenio Jiménez Rolón, a quien hoy, intentaron nuevamente imponerle la vicepresidencia 2ª de la Corte Suprema de Justicia pese a que de antemano aclaró que no se deseaba postularse para el cargo, postura que ratificó en la sesión pasada y también en la de hoy. “Acá hay amenazas y todo (...) Después de la amenaza reciente, me siento en un patíbulo, apuntado y siento que sea así”, expresó Jiménez, visiblemente indignado ante las exposiciones de los colegas que pretenden justificar la imposición.

Fue la ministra Carolina Llanes quien dijo que Jiménez asumirá las consecuencias. “En este momento estamos poniendo en riesgo el mecanismo constitucional y legal de elección de integrantes del organismo que va a poner en funcionamiento el sistema de justicia (...) Y aquí disiento con mi colega Manuel Ramírez, que dice que la mayoría se impone, y bueno, y ese es el mecanismo constitucional diseñado, ese es el mecanismo democrático vigente, las mayorías deciden, y si las mayorías deciden, entonces si vamos a desnaturalizar el sistema de las mayorías, entonces directamente estamos desvirtuando la potestad de la máxima autoridad del Poder Judicial que es el pleno de la Corte Suprema de Justicia, entonces para mí eso es muy grave, pero igual sigo pensando que nosotros como ministros nos hemos comprometido a todas las atribuciones constitucionales y legales que nos concede la Constitución y la ley. Entonces, considero que no hacerlo es decisión de cada uno de los ministros y asumirá seguramente las consecuencias inherentes a no cumplir con un juramento”.

La mayoría sólo no se salió con suya debido a que el ministro Víctor Ríos abandonó la sesión, indignado ante la maniobra autoritaria.

En realidad, con esta “jugada” de la mayoría en la Corte Suprema de Justicia se busca dejar el ministro Eugenio Jiménez Rolón impedido para ocupar algún cargo, como la presidencia del máximo tribunal, en el próximo periodo, atendiendo a que la ley establece que los integrantes del Consejo de Superintendencia no podrán ocupar cargos en la mesa directiva de forma consecutiva.

Esta “novela” empezó el 3 de febrero, fecha en que se realizó la primera sesión del pleno de la Corte Suprema de Justicia del corriente año. En la ocasión, César Diesel fue elegido presidente de la máxima instancia judicial, María Carolina Llanes vicepresidenta 1ª y Eugenio Jiménez Rolón vicepresidente 2°, pese a que el mismo dejó constancia de su decisión de no postularse al cargo antes mismo de la votación.

Ante lo ocurrido, el ministro Eugenio Jiménez Rolón puntualizó que su designación no era válida por haber rechazado de antemano la postulación al cargo de vicepresidente 2°. Sin embargo, Alberto Martínez Simón planteó que el caso sea debatido recién en la sesión siguiente, con el argumento de que era un tema complejo, y logró el apoyo de sus colegas Luis María Benítez Riera, César Diesel y María Carolina Llanes.

La semana pasada, el debate de la cuestión fue nuevamente postergado para la sesión de hoy.

“Si uno dice no quiere, no se le puede obligar”, expresó el ministro Víctor Ríos, al destacar su postura contraria a la imposición que la mayoría quería instalar.

“Vamos a la vía del absurdo: ¿qué vamos a hacer con el ministro Jiménez? ¿Lo vamos a torturar? ¿Lo vamos a engrillar? ¿Cuál es la solución? Acá en todo momento se habla de elección, es elegible, implica voluntad,. No se le puede imponer. Es absolutamente absurdo”, agregó Ríos.

Jiménez ratificó rechazo a la vicepresidencia 2ª de la Corte Suprema de Justicia

A su vez, Jiménez mantuvo su postura, pidió respeto a su decisión y destacó que se trata de una elección y no cabe una imposición y no corresponde invocar la “carga pública” como se mencionó, pues la misma corresponde a todos.

El ministro Manuel Ramírez Candia destacó que los votos otorgados a Jiménez son nulos porque él ya había manifestado su negativa a ocupar dicha función y correspondía dejar sin efecto su proclamación

“Él no era candidato, no podía ser electo”, afirmó Ramírez, tras destacar que la postulación es voluntaria, no puede ser impuesta.

Votos a favor de la imposición de la vicepresidencia 2ª a Jiménez

“Cuando asumimos el compromiso y la responsabilidad, asumimos todas las obligaciones inherentes a la función de ministro”, indicó a su vez María Carolina Llanes, al tratar de justificar la imposición de la decisión de la mayoría. Habló de que debe primar el ”interés general público” ante el “interés personal” de Jiménez y abogó por ratificar la designación irregular.

A su vez, Alberto Martínez Simón expresó, entre otras cosas, que “el ejercicio de la libertad no es absoluto, no puedo entrar de contramano a una calle” y habló de una supuesta situación de negativa de varios para tratar de justificar el acto cuestionado.

“Estamos impuestos por la ley a ser elegibles. Si el pleno elige, debe asumir”, insistió Martínez Simón.

Luis María Benítez Riera afirmó que el cargo implica ser pasible de elección, “es inherente, es una obligación implícita al cargo”, aseguró, tras alegar que si se permite la negativa de uno se niega el derecho a los demás a elegir. “En ese escenario, no habría una elección, sino que sería una designación directa por decantación”, y votó por respetar la decisión de la mayoría.

“No resulta optativo ni facultativo”, agregó Benítez Riera.

Ramírez expresó preocupación por muestra de autoritarismo

César Diesel insistió en la legalidad de la decisión de la mayoría y pidió votar por las dos posturas expuestas, con la visible intención de hacer primar nuevamente la decisión de la mayoría en el sentido de obligar a Jiménez a asumir la función que rechazó.

“No voy a prestarme a eso”, afirmó a su vez el ministro Ríos al asegurar que se retiraría en caso de que pretendan votar nuevamente, en atención a la decisión ya adoptada por Jiménez.

El ministro Ramírez expresó su preocupación por la insistencia de anteponer la decisión de la mayoría en contra de la voluntad de Jiménez.

“Esto es grave, porque denota un cierto autoritarismo. No se puede obligar a un ministro de la Corte a aceptar ese cargo y hay una persona que fue electa y no se opuso a su designación, que fue el Dr. Garay”, afirmó Ramírez.

Jiménez rechazó amenazas y pidió respeto a la Constitución

“Acá hay amenazas y todo”, expresó Jiménez, visiblemente indignado ante las exposiciones de los colegas que pretenden justificar la imposición y pidió a sus colegas respeto a la Constitución Nacional.

“Lastimosamente, apreciados colegas, después de la amenaza reciente me siento en un patíbulo, apuntado y siento que sea así”, expresó Jiménez.

“No voy a prestarme a eso”, dijo Ríos y dejó sesión sin quorum

“Eso de que se hace lo que quiere la mayoría decía Hitler, decía Mussolini, decía Stroessner, y yo de ninguna maneja puedo aceptar una cosa así y pido permiso para retirarme”, expresó Ríos antes de retirarse de la sesión, que quedó así sin quorum para realizar la votación.

Ante esta situación, Diesel no tuvo otra salida que suspender la votación por falta de quorum y dar por finalizada la sesión plenaria de hoy.