Exportación de carne: Divisas bajan 8% al cierre de febrero, a pesar exportarse 2% más en volumen

En forma global, las exportaciones de todos los rubros de la ganadería: carne bovina y sus menudencias; carne porcina y sus menudencias; carne aviar y sus despojos, así como todos los productos y subproductos de origen animal, durante enero y febrero de este año, totalizaron unas 88.591 toneladas enviadas al exterior, por valor de unos US$ 283,9 millones, que representan un aumento del 5,6% en volumen, pero una disminución en el ingreso de divisas del 4,1% con relación al mismo periodo del año pasado, según el informe del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

Unos 37 mercados activos

En cuanto a los mercados, el reporte indica que según los envíos de carne durante enero y febrero de este año, Chile sigue siendo el principal comprador de la proteína roja de Paraguay, con unas 20.098 toneladas por US$ 98,9 millones, el 46% del total exportado por nuestro país en el lapso señalado. En segundo lugar está Brasil, con un 12% de la torta, que importó 4.484 toneladas por US$ 25 millones.

Se destaca como el tercer comprador más importante de la carne bovina paraguaya la hermana nación de Taiwán, con 4.303 toneladas por US$ 20,4 millones.

En el informe del Senacsa también llama la atención que Rusia, que décadas atrás era nuestro mayor comprador de carne bovina con hasta 70%, pero ahora quedó relegado al cuarto lugar, con 8% del total, con 4.651 toneladas por US$ 16,3 millones.

En quinto lugar está Israel, con 1.255 toneladas por US$ 7 millones; sigue Georgia, con 1.971 toneladas por US$ 5,7 millones; en séptimo lugar Angola, con 1.175 por US$ 5 millones; en octavo lugar el destino denominado Proveeduría Marítima, que en la práctica es una intermediación con China Continental, figura con 1.193 toneladas por US$ 4.9 millones.

En carne bovina durante enero y febrero estuvieron activos 37 mercados, mientras que en menudencias bovinas una lista de 29 mercados activos, con un volumen total de 8.234 toneladas, por US$ 12,7 millones. El principal mercado de menudencias bovinas es Rusia, con 1.618 toneladas por US$ 3 millones.

Carnes aviar y porcina

A su vez, la exportación de carne aviar, con sus menudencias y despojos a 14 mercados sumaron en enero y febrero un total de 1.978 toneladas, por US$ 1.827.997.

Otro rubro de las exportaciones ganaderas, la carne porcina, con sus menudencias, durante los dos primeros meses de este año se enviaron al exterior 547 toneladas por US$ 1.321.419 y tuvieron como destino solo a tres mercados, Uruguay, Taiwán y Georgia.