Europa impondrá nuevas restricciones a la carne, alerta Senacsa

Tras regresar ayer del Foro Global para la Alimentación y la Agricultura (GFFA) que se realizó en Berlín, Alemania, del 15 al 21 de este mes, el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), Dr. José Carlos Martin, dijo que existe gran preocupación en el sector pecuario por la serie de nuevas restricciones que anunció la Unión Europea (UE), en materia de residuos de medicamentos en las carnes.

El mismo habló del tema en el lanzamiento de las campañas de vacunación contra la fiebre aftosa y contra la brucelosis bovina, en la cabaña La Tranquera, en Pirayú. Señaló que en el foro de la UE acompañó al ministro de Agricultura, Ing. Agr. Santiago Bertoni.

“Estamos regresando de Europa y por lo que se escucha de las nuevas tendencias alimentarias, venimos realmente muy preocupados por todas las restricciones nuevas que van a venir de la UE y que indefectiblemente eso se terminarán adoptando en la Organización Mundial de Comercio (OMC)”, alertó Martin.

Destacó que cuando salió una primera prohibición del uso del estradiol en la ganadería, Paraguay fue un ejemplo de adecuación.

“Pero lo que se viene ahora no es para un solo producto, sino una cataratas de restricciones que serán cada vez más fuertes. Hay que entender también que hay mucha mediatización cuando el ministro de Agricultura de Alemania sale a decir que hay que comer menos carne”, expresó.

Detalló que por el momento se espera la publicación de la lista de productos cuyos usos serán prohibidos, ya hay una nómina preliminar pero que todavía no fue oficializado. “Todos los productos a ser restringidos por la UE son de la familia de antimicrobianos, muchos se usan en porcinos y otros en aves. Una vez que salga la lista se dará un tiempo de 6 meses a un año para poder prohibir, luego del cual los mismos entrarán el programa de muestreo, como productos prohibidos por Senacsa”, explicó.

Añadió que por esa razón el programa de residuos del Senacsa adquirirá una gran importancia por lo que se deberá ampliar la capacidad de laboratorio. Comentó que de la lista preliminar a ser restringidos, la mayoría se utiliza en Paraguay.

Por otra parte, el titular del Senacsa también advirtió que el aumento de la exigencia por parte de nuestro quinto mercado más importante de la carne, Israel, sobre residuos del producto veterinario (antiparasitario) fipronil, también genera gran preocupación en el sector porque si no se bajan considerablemente dichos residuos en la carne con destino a Israel podríamos perder dicho mercado.

Sobre lo que está en juego con las nuevas restricciones de Europa, señaló que ciertamente a dicho destino van solo 2% de nuestras exportaciones de carne, pero hay que entender que Paraguay tiene firmado muchos acuerdos con mercados en los que se establece que si nos cierran Europa, también ellos cerrarán. “Indefectiblemente, podemos no estar de acuerdo con lo que EU dice o hace, pero es la vidriera y hasta ahora es la norma más alta que se tiene, por eso hay que respetar. En Senacsa ya estuvimos trabajando el año pasado con el estradiol”, expresó.

En otro orden, manifestó que debemos estar preparados para lo que se venga, incluso en materia de vacunación contra la fiebre aftosa en la región. En ese sentido, recordó que el Brasil oficialmente ya levantó la vacunación contra la fiebre aftosa en varios bloques de estados, en toda la línea de frontera con nuestro país. Igualmente dio especial destaque al hecho de que hace siete meses fue presentado un proyecto de ley para establecer el programa de identificación del ganado bovino, que requerirá cerca de US$ 5 millones por año y que busca ser política pública en plazo de 10 años.

Implementan cuadrillas de vacunación antiaftosa

Ayer arrancó el primer periodo de vacunación contra la fiebre aftosa y se extenderá al 3 de marzo, con registro hasta el 17 de ese mes, recordó el presidente de la Fundación de Servicios de Salud Animal (Fundassa) Dr. Daniel Prieto.

Indicó que desde ayer muy temprano ya estaban en el campo todos los integrantes de las 22 comisiones de salud animal del país, con cerca de 3.500 funcionarios.

“Estamos trabajando con el mismo compromiso y desafío de siempre, de mantener y mejorar el porcentaje de inmunidad contra la aftosa, que actualmente es del 94%, así como también mejorar el porcentaje de cobertura, que es del 98%”, dijo. Mencionó que este año se implementa a nivel nacional, lo que ya lo hacían algunas comisiones de salud, la incorporación de las cuadrillas de vacunación, como algo obligatorio, para ir adecuando los procesos a las nuevas exigencias.

Destacó que para Fundassa es un orgullo haber superado satisfactoriamente la reciente auditoría de Canadá, sin ninguna observación.

Afirman que seguir con la vacunación es lo más seguro

En el marco de la convocatoria, el anfitrión, el productor Dr. Manuel Cardozo, propietario de la cabaña La Tranquera, donde se realizó el acto de lanzamiento de la campaña de vacunación contra la fiebre aftosa, puso énfasis en el profesionalismo con que se encara la sanidad animal en el Paraguay, mediante la exitosa alianza público privada que permite mantener el estatus sanitario libre de dicho mal.

Indicó que eso mantiene abierto los mercados de la carne. En relación al levantamiento de la vacunaciones contra la fiebre aftosa en los estados del Brasil, limítrofes con Paraguay, señaló que cada país es soberano en sus decisiones. Dijo que existe un plan regional para la erradicación de la fiebre aftosa y que el Senacsa también lo está desarrollando, por lo que también Paraguay está preparado para dejar de vacunar, pero que no hay apuro.

Acotó que no hay diferencia de precio de productos entre los que provienen del estatus libre de aftosa con vacunación respecto al libre de aftosa sin vacunación.

ARP reafirma la necesidad de abrir el mercado de China

La Asociación Rural del Paraguay considera que Paraguay debería tener abierto el mercado de China para la exportación de carne bovina, porque es el mayor comprador del mundo del producto, expresó el presidente del gremio, Dr. Pedro Galli, en el marco del lanzamiento de la campaña de vacunación contra la fiebre aftosa. Agregó que el no poder vender carne a China nos deja en una posición desventajosa con respecto a nuestros competidores Brasil, Argentina, Uruguay, que tienen abierto dicho mercado. Comentó que Paraguay compra productos por cerca de US$ 4.000 millones de China, pero no le podemos vender nada.