Cambios en Parxin pueden causar rescisión de contrato sin pago de multa

El presidente de la Comisión de Legislación de la Junta Municipal de Asunción, Humberto Blasco (PLRA), confirmó ayer que el consorcio Parxin, concesionado para la implementación del estacionamiento tarifado en la capital del país, no solicitó aprobación ni informó ninguna modificación que se haya hecho dentro del grupo de empresas luego de la adjudicación, en 2015. Esto va de contramano con la Ley de Concesiones.

El concejal garantizó que ninguna modificación se informó en la Junta Municipal y que el jefe de Gabinete de la comuna, Federico Mora, confirmó oficialmente que tampoco hubo notificación a la Intendencia.

Empero, en escrituras públicas firmadas por Francisco Maioli Díaz, representante legal de Geolatina, consta que el 13 de junio de 2016, “por escritura pública Nro. 100 pasada por ante la Escribana Katya Ayala, Geolatina SA adquirió de Onix Parque SA el porcentual de participación en el Consorcio de referencia (Parxin), acreciendo su tenencia en 20%, totalizando a la fecha el sesenta por ciento (60%) del Consorcio”.

Lea más: Estacionamiento tarifado: modificaciones en Parxin podrían ser causal de rescisión

La adjudicación a Parxin se había realizado con Onix Parque como empresa líder del consorcio, la única que podía cumplir con las exigencias de experiencia, según el Pliego de Bases y Condiciones (PBC). Además, el actual representante legal del grupo, Pedro Britos, confirmó a ABC que es Onix la que reúne esos requisitos establecidos en el PBC.

Cambios en Parxin eximirían a Municipalidad de pago de multa

Según las escrituras públicas, la empresa líder cambió antes que la Municipalidad, en 2017, rescindiera contrato. Los procesos judiciales posteriores salieron en contra de la comuna, que en 2022 fue notificada de su obligación de cumplir el acuerdo o pagar una multa de US$ 5 millones.

Sin embargo, la aparición ahora de las escrituras públicas son, para Blasco, motivo de rescisión del contrato, eximiendo del pago de la multa.

“Yo creo que nos estaríamos librando de esa obligación de indemnizar (...) En este caso, la voluntad de cumplir con el laudo arbitral es manifiesta de parte de la municipalidad, pero la que incurrió en causal, eventualmente, es la contratista, en consecuencia, le liberaría de responsabilidades a la Municipalidad”, consideró.

Lea más: Estacionamiento tarifado: operación de accionistas de Parxin va de contramano con exigencia del PBC

Blasco dijo que pedirán dictamen de especialistas, pero señaló: “creo que corresponde porque la lógica te indica. Yo creo que si la contratista incurre en una causal de rescisión, le libera a uno de la responsabilidad de seguir adelante con la implementación del sistema o con el abono de la indemnización”.

Si se incurrió en causal de rescisión, no hay forma de discutir políticamente, afirman

“Resulta ser que los actos nulos se consideran actos inexistentes, es decir, no se pueden sanear con hechos posteriores, no se pueden corregir. Provocan la nulidad absoluta, en consecuencia, si emerge una situación que constituya un acto nulo, no hay forma de sanear. Eso dice la doctrina”, afirmó, contundente, el presidente de la Comisión de Legislación de la Junta Municipal.

Lea más: Estacionamiento tarifado: cambios en Parxin fueron antes que Mario Ferreiro rescinda contrato

“Si incurrió en una causal de nulidad o de rescisión, no hay mucha forma de discutir esto políticamente. Es una cuestión jurídica muy rígida”, agregó Humberto Blasco, quien conoce todo el proceso con el consorcio Parxin porque fue concejal municipal también en el periodo pasado.