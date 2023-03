Aparición del sarampión da lugar a otras enfermedades prevenibles con vacunas, aseguró Héctor Castro

El doctor Héctor Castro explicó que el sarampión es una enfermedad que tiene la certificación libre de las Américas entre el 2015 y 2016, lo que quiere decir que ni siquiera había aparecido la enfermedad en la región.

Sin embargo, contó que a partir del 2017 vuelve a aparecer el virus con casos en Venezuela y Brasil. Nuestro país engrosó la lista después de 25 años con un caso confirmado de un niño en el departamento de Itapúa, situación que alerta a todos.

“El sarampión, si aparece, es porque la cobertura de vacunación está muy baja y pueden aparecer otras enfermedades prevenidas por vacunas. Esa es la principal preocupación en la región. Hay enfermedades altamente contagiosas y que son prevenibles con vacunas que están apareciendo, y eso habla de la debilidad de la cobertura de vacunación en niños”, precisó.

Esto se da, según Castro, porque los padres creen que no es necesario vacunar a los hijos al no existir las enfermedades que se protegen con vacunas. Agregó que como hace 25 años no se registran casos de sarampión, hay por lo menos 24 generaciones de médicos que no han tratado la enfermedad, y que con la similitud que tiene con otras enfermedades, como dengue y chikunguña, puede esconderse detrás de estas.

Esquema de vacunación de niños

El director del PAI explicó que el niño se vacuna ya antes de nacer, estando la madre embarazada recibiendo la vacuna TDPA, tetanos, difteria y tos convulsa. Lo mismo pasa con la vacuna contra la influenza. “Estrategia capullo se llama cuando se vacuna la mamá y toda la familia le protege vacunándose al bebé”, precisó.

Indicó además que al nacer el bebé, hay dos vacunas importantes. La primera es la BCG, que se caracteriza porque deja una cicatriz en el brazo, y es la que inmuniza contra la tuberculosis, considerando que Paraguay es un país endémico, y que la enfermedad se manifiesta de manera grave en menores de 5 años, como por ejemplo la meningitis, causando parálisis.

“La otra vacuna importante es contra la hepatitis B, considerando que la misma se contagia a través de contaminación de la sangre, accidentes laborales cortopunzantes, relaciones sexuales, situaciones a las que la madre pudo estar expuesta, por eso se le vacuna al bebé apenas nace”, afirmó.

Agregó que son en total más de 20 vacunas que recibe un bebé de 0 a 5 años, entre ellas vacunas contra el neumococo, poliomelitis o paralisis infantil que en nuestro país no aparece desde 1985 y volvió a aparecer en algunas zonas, vacunas contra la meningitis, rotavirus, sarampión, rubeola, papera, hepatitis A, varicela, fiebre amarilla.

Ley nacional de vacunación obliga a vacunar a los niños

Castro explicó que la baja cobertura de vacunación no se da por la presión de grupos antivacunas, sino porque se ha relajado el control del esquema, ya que vemos que no hay manifestación de enfermedades prevenidas por vacunas, postergando esa visita al médico. Agregó que la responsabilidad no se delega cuando tenemos hijos y no existe una justificación para decir que “postergué esto por tal o cual razón”, porque no se puede comparar la salud íntegra de un niño.

“En la ley nacional de vacunas se establece en el artículo 12 que el MEC debe exigir el carnet de vacunación para la inscripción o para la realización de actividades físicas. Ahí el docente avisa al servicio de salud más cercano, se ofrecen las vacunas faltantes y la familia, en caso de rechazar, se ven otras instancias para evaluar la responsabilidad del deber del cuidado de los niños”, indicó.

En ese sentido, contó que nuestro país por primera vez va a tener la vacuna cuadrivalente contra la influenza, considerando que en Paraguay padecemos infecciones por influenza A y B, las cuales en el caso de la A se subdivide en subtipos virales con alteraciones estacionales, la AH3N2 y la AH1N1, la misma que causó la pandemia en el 2009. “Son los dos tipos de influenza más comunes”, precisó.

También habló de como la Influenza B tiene dos blindajes, Yamagata y Victoria. La vacuna trivalente que se aplicaba en nuestro país era contra ambas influenzas A y una de las B, afirmó. “Este año se va a tener los 4 subtipos en la vacuna de manera gratuita. La vacuna te protege por seis meses, es por eso que el momento óptimo de vacunación es abril” sentenció.