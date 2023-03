Aprovechar la energía o venderla, he ahí la cuestión, apunta excanciller

En este 2023, al celebrase los 50 años del Tratado de Itaipú y de conclusión del pago de la deuda de la obra pública más costosa de nuestra región, se plantea el desafío de definir el futuro del activo más importante de nuestro país, que es el complejo hidroeléctrico Itaipú, en condominio con el Brasil, para que la central pueda ser realmente una herramienta estratégica para el desarrollo del Paraguay agregó el ex ministro de Relaciones Exteriores, Econ. Rubén Ramirez Lezcano.

Advirtió que el dilema se plantea especialmente en un año en que coincide con el cambio de gobierno en el Brasil y en el que también el Paraguay va hacer lo propio, con las elecciones generales de abril próximo, para definir la nueva administración del Poder Ejecutivo.

“En los archivos nacionales, estatales, académicos y de debates técnicos reposan una serie de estudios sobre la política energética del Paraguay, que no son utilizados en el diseño e implementación de las políticas públicas. Dichos estudios y propuestas evidencian la imperativa necesidad de cambiar la matriz energética, de modificar orgánica, funcional e institucionalmente la administración de la política energética, en la ANDE, Petropar, Minas y Energías” , sostuvo Ramirez Lezcano.

Enfatizó que nuestro país debe decidir cuál es el modelo de desarrollo que más nos conviene. Esta es una tarea postergada, pues no se encuentra en la agenda de debate público - privado., dijo

“Entonces, la cuestión es: ¿Vamos a adoptar un modelo para convertirnos en exportadores de energía limpia y renovable? o vamos a cambiar realmente nuestra matriz energética para transformar esa energía en producción rentable, siendo anfitriones de importantes inversiones, nacionales y extranjeras, para aprovechar todo nuestro potencial hidroeléctrico? plateó

Añadió que si se decide en uno u otro sentido, hará falta realizar importantes gestiones, que aún no se han realizado. Detalló que, primero deberíamos crear las condiciones para promover un mayor desarrollo de la generación eléctrica limpia y renovable, que requerirá de urgentes inversiones, pensando en el proyecto Corpus Christy y en generadoras hidroeléctricas mediante la alianza público – privada, explicó.

Mencionó que Paraguay cuenta con los activos más importantes para el efecto, recursos naturales y capital humano altamente calificado, con experiencia indiscutible en el ámbito. Para la otra opción, el utilizar nuestra energía, necesitamos invertir más y urgentemente en infraestructura de transmisión y distribución, tareas que aún están demoradas.

También dijo que si nuestro país previere y decide que se disminuya la tarifa de la ANDE, el ente podría aprovechar para equilibrar sus finanzas, con lo que los usuarios generales e industriales serían beneficiados y se podría incentivar un mayor consumo industrial y de despegue del país.

“La energía eléctrica, que si bien es importante para el funcionamiento de las industrias, no es el único componente para estimular el desarrollo y más inversiones extranjeras. La decisión final debe ser ampliamente debatida para sostener una posición nacional basada en el consenso”, propuso.

Renegociación del tratado

En otro orden, el ex canciller Ramirez mencionó que este año se va a renegociar el Tratado de Itaipú. Al respecto comentó que la revisión del Anexo C incluye las bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad (regalías y tarifas), procedimientos, contratación, cálculo de la tarifa de energía y las deudas. Es decir, que en el Anexo C se establece cómo se hará la entrega de la energía a ambos países, y, por sobre todo, cómo calcular el costo de la producción. Añadió que su mayor y principal ingrediente actualmente es el pago del capital y de sus intereses, que desaparecieron este año, al pagarse toda la deuda.

Recordó que en ese anexo, por ejemplo, no se establece el derecho de nuestro país para disponer libremente y poder comercializar a terceros su parte, que es el 50% de la energía de la binacional. Tampoco establece sobre el precio justo (o sea de mercado) por la energía que no usamos y que le cedemos al Brasil.

En tanto que en el Capítulo III, que es el más importante, establece el costo de la energía producida por la binacional.

“La total amortización de la deuda tendrá dos importantes consecuencias: A) desaparece uno de los principales componentes del costo de operación de la represa, por lo tanto el costo de producción de la energía; y b) permite una completa paridad entre las partes, al no tener que “ceder” el Paraguay energía alguna al Brasil, como compensación por haber afrontado el pago de la deuda, que ya fue totalmente amortizada.