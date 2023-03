Itaipú: la negociación pendiente no se limita a reducir la tarifa de ANDE

En el lapso comprendido entre setiembre y diciembre de 2022, el Poder Ejecutivo decidió reducir la tarifa de la ANDE un 25% para los usuarios que utilizaban hasta 1000 kWh por mes.

La rebaja se hizo posible porque los gobiernos de nuestro país y del Brasil aceptaron, luego de varias “negociacones”, que la entidad binacional cobrara un sobreprecio de US$ 1,80 por cada KWmes contratado.

La diferencia, o la suma que ingresó la entidad binacional gracias al sobreprecio fue distribuido entre los dos países propietarios de Itaipú en partes iguales.

Al Paraguay le correspondió US$ 220 millones, de los que US$ 140 millones canalizaron hacia la ANDE para solventar la ejecución de los proyectos de fortalecimiento de su sistema eléctrico nacional, en tanto que los restantes US$ 80 millones fueron destinados a “obras de responsabilidad social”.

Un poco de US$ 20 millones utilizaron para reducir la tarifa

De esta tajada, separaron una suma superior a los US$ 20 millones para concretar la reducción tarifaria del 25% en los últimos cuatro mes de 2022.

En las declaraciones del aún primer mandatario de la República no queda claro si hablaba de la reducción de la tarifa de Itaipú debido a la cancelación de su deuda o a la rebaja de los precios de la ANDE, porque sus costos también se achicarán porque la energía que compra a Itaipú cubre alrededor del 85% de la demanda de su mercado.

“Se va a iniciar un proceso de negociación, primero de la tarifa y luego, si podemos negociar como el año pasado, creo que podemos volver a aplicar la reducción del costo de la tarifa directamente al usuario”, dijo el jefe del Estado.

En rigor, el costo de la ANDE, debido a la reducción del costo de Itaipú, también se contrajo. La parte que aún falta confirmar es si la ANDE bajará sus precios o no.

¿Solo para financiar las obras de fortalecimiento de la ANDE?

Recordemos que en vísperas de la realización del “histórico acto” en el Edificio de Producción de Itaipú (Hernandarias), el presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, sostenía que hace falta mucha “inversión en infraestura”. En otras palabras, la estatal se propone inyectar los beneficios de la reducción del costo de Itaipú en planes de ampliación y fortalecimiento de su sistema.

Abdo Benítez, en su exposición ayer aclaró la posibilidad a la cual se refirió dependía de que Brasil designe a su nuevo director general de Itaipú -ya lo hizo, solo falta que asuma el cargo- “para empezar el proceso de diálogo”. Inclusive manifestó su “optimismo” ante la eventuales nuevas negociaciones con el Brasil.

Pareciera que Abdo Benítez se está olvidando de que las negociaciones pendientes se relacionan con el Anexo C y el mismo Tratado de Itaipú, negociaciones que incorporan, apenas como otro tema de la cargada agenda que deberemos negociar con el gobierno del Brasil, porque el plazo de 50 años de vigencia de “las disposiciones” de ese documento caducan el 13 de agosto de este año.

