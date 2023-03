Pedido de salida de Kriskovich: “pide que incumpla una norma”, responde asesor jurídico de la UCA a Cardenal

Ante el pedido del Cardenal paraguayo, Adalberto Martínez, quien soliticó la salida de Critian Kriskovich de la Universidad Católica por el escándalo de la denuncia de Belén Whittingslow por acoso sexual, Carlos Montalbetti, asesor jurídico de la universidad, dijo que todos deben respetar las normas de orden jurídico nacional.

En ese sentido, afirmó que todos los docentes de la UCA deben ser despedidos con causas justificadas. “Con alguien que tiene más de 20 años de antigüedad, esta persona puede accionar judicialmente y ser repuesto en su cargo por estabilidad especial”, aseguró.

Agregó que por más que exista una petición como la que hizo el Cardenal con respecto a la situación del vínculo laboral entre la facultad de derecho y el profesor Kriskovich, basicamente pide que incumpla una norma que le garantiza a un docente su vínculo laboral, sin tener los justificativos legales.

“El cardenal pidió la desvinculación por el escándalo, no porque sea verdad de lo que se le acusa a Kriskovich”, aseveró, argumentando que el caso salta a la luz cada vez que la causa que investiga a Belén por supuestamente comprar notas, tiende a avanzar.

Adalberto Martínez ya contaba con documentación en la CEP

La madre de Belén, Mónica Castañé, afirmó que Adalberto Martínez ya contaba con toda la documentación del caso de su hija cuando estaba en la Conferencia Episcopal Paraguaya.

“En realidad, nosotros en el 2018, antes del exilio de Belén y el estaba en la CEP, le presentó toda la documentación pertinente de su caso. Luego, cuando Belén se exilia, nos vamos la senadora Mirta Gusinsky, Esperanza Martínez, Lilian Samaniego, los abogados y yo a la CEP, y llevandole toda la documentación pertinente, hablamos otra vez con Adalberto Martínez”, relató.

Dijo que si bien hasta ahora no pasó nada, confía y apela a que el Cardenal realmente no solo actué, si no que desenmarcare al otro sector de la iglesia que está desafiando sus órdenes, siendo que Martínez es la autoridad máxima de la Iglesia Católica en el Paraguay. “No puede ser que Narciso Velázquez agarre y no acate su orden”, criticó.

Agregó que la última resolución en el caso de acoso no se puede apelar, porque la fiscalía cambió la caratúla a “cortejo y galanteo”, figura jurídica que no existe. “El cortejo y galanteo es el alevoso acoso sexual, que el profesor casado con hijos, de la Universidad Católica, Cristhian Kriskovich, le hizo a mi hija. El mismo reconoció que la había acosado”, fustigó.

Cuestionó que el fiscal que llevaba la causa, Fabián Centutión, desestimara el peritaje del celular de Kriskovich. Además, le parece raro que la Universidad Católica tenga miedo de ir a juicio oral, siendo que dicen que tienen la verdad.