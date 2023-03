Nenecho sobre estacionamiento tarifado: “sí o sí va a ser un perjuicio para la ciudadanía asuncena”

Esta mañana, la Municipalidad de Asunción presentó ante la Contraloría General de la República un extenso informe de la auditoría interna realizada con respecto a la concesión para el estacionamiento tarifado en la ciudad capital al consorcio Parxin. El intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez adelantó que los resultados confirman que se cometieron diversas irregularidades.

“Desde la concesión hubo elementos que no estuvieron bien. Derivamos a la Contraloría porque necesitamos el criterio técnico y el respaldo de la Contraloría”, enfatizó en contacto con ABC Cardinal. Aseguró que desde que él era concejal estuvo hablando de ello y por eso en su momento incluso se opuso a la manera en la cual se hizo la rescisión.

Teniendo ello en cuenta, ABC le preguntó si pueden tomar la decisión de rescindir el contrato y respondió que esa decisión deberá ser tomada no solo por la Municipalidad de Asunción, sino también por la ciudadanía y hasta quizás la Justicia, porque actualmente la Comuna tiene la obligación de ejecutar el contrato o pagar una millonaria multa.

Señaló que, en su momento, Parxin demandó a la Municipalidad de Asunción por la rescisión y que el laudo arbitral salió a favor del consorcio, pese a las dos apelaciones de la Comuna.

“Nosotros tuvimos una imposición (de iniciar el estacionamiento tarifado con Parxin), está dentro de la resolución del laudo arbitral. Recurrimos a la Cámara de Apelaciones, nos dieron con un caño; recurrimos a la Corte Suprema de Justicia y nos volvieron a dar con un caño”, respondió.

Pese a la reiteración, Nenecho no respondió si se va a rescindir con Parxin o se terminará implementando el estacionamiento tarifado. “Pero sea cual fuera la decisión que se tome, no hay vuelta atrás; sí o sí va a ser un perjuicio para la ciudadanía asuncena”, advirtió Rodríguez.

Se lava las manos y culpa a la administración de Mario Ferreiro

En otro momento, Nenecho insistió en que la concesión al consorcio Parxin fue firmada por el entonces intendente Mario Ferreiro y él en varias ocasiones expresó su postura en contra durante el proceso. “En su momento dije que se estaba rescindiendo mal”, señaló.

“Se inició el proceso con Arnaldo Samaniego, se firmó el contrato con Mario Ferreiro, fue firmado por el entonces presidente de la Junta Hugo Ramírez. Nenecho, como concejal, salió en contra junto con otros colegas”, enfatizó y negó haber operado para que la firma Parxin sea beneficiada.

“Yo no los conozco ni a las empresas consorciadas ni a los representantes y dueños, no los conozco, no me mueve ningún tipo de interés como se pretendía instalar, que había interés por eso se aceleraron. Nosotros teníamos una orden judicial que nos emplazaba, agotamos todas las instancias, 15 millones de dólares es la multa”, declaró.