“Voy a presentar mi renuncia”, confirma la directora del Hospital Nacional de Itauguá

La doctora Yolanda González se vio envuelta en el escándalo la semana pasada luego de que en el Hospital Nacional de Itauguá una mujer diera a luz a su bebé en el piso. Esta mañana, la directora de dicha dependencia médica confirmó que decidió renunciar al cargo.

“Ahora me reúno con todos los jefes de servicio y departamentos. Y sí, voy a presentar mi renuncia. Yo tengo cuatro años sin salir de vacaciones para que el hospital no decaiga; el control estricto que yo hago les molesta mucho”, manifestó en contacto con la 780 AM.

Lea más: Se complica salud del bebé que nació en el piso del Hospital Nacional

En otro momento, González confirmó que el ministro de Salud, Julio Borba, le pidió su renuncia personalmente. “Mi aprecio y agradecimiento porque él me puso acá, él creyó en mí”, acotó la doctora.

“Lamentablemente pasó (el parto en el suelo del pasillo). Mi función es poner todos los reactivos, insumos y medicamentos y eso es lo que intenté en todo momento. Di lo mejor de mí en ese hospital, tampoco quiero ser parte de todo el show que se está haciendo, ni perjudicar al ministerio ni al Gobierno que me dio tanto”, manifestó la hasta ahora directora del HNI.

Lea más: Bebé que nació en el piso del Hospital Nacional de Itauguá está en terapia intensiva

Mujer dio a luz en el piso

De acuerdo al relato de la madre afectada y la abuela del bebé, la embarazada rompió bolsa y se encontraba con muchas contracciones, por lo que comenzó a sentirse muy mal y fue llevada hasta un baño, donde comenzó el trabajo de parto.

La mujer fue sacada hasta el pasillo por su madre y otra mujer que se encontraba en ese momento en el sanitario. Allí nació su hijo, mientras esperaba una atención médica y su madre suplicaba a gritos atención urgente.

El bebé se encuentra internado en terapia intensiva neonatal y, según informó la abuela ayer, su situación es delicada.