Marcha campesina: A las 17:00, desde el Seminario hasta Plaza de la Democracia

Este jueves 30 de marzo se realiza la movilización anual de la Federación Nacional Campesina (FNC) que este año será de un solo día y empezará a las 9:00, frente al local del Tribunal Superior de Justicia Electoral, con un mitin, para luego desplazarse hasta el local del Seminario Metropolitano.

Desde el medio día, los campesinos participarán en una olla popular en el espacioso predio eclesial, en el marco de debates de propuestas y consignas.

Posteriormente, desde las 17:00 partirán en marcha desde frente a los portones del Seminario Metropolitano, yendo por las avenidas Kubitschek, Eusebio Ayala, General Aquino, Félix de Azara, Independencia Nacional, hasta llegar a Plaza de la Democracia, donde se hará el mitin de cierre de la marcha a las 19:00, luego del cual regresan a sus casas.

La presente movilización de la FNC se realiza un mes antes de las elecciones generales del país, en cuyo contexto la organización presentará al candidato a senador por la Lista 40, opción 8, FGÑ, Ermo Rodriguez, del Partido Paraguay Puahurä (PPP).

La secretaria general de la FNC, Teodolina Villalba indicó que harán sus reclamos al Gobierno, por tierra para los campesinos, tierra para los pueblos indígenas y trabajo para la ciudadanía, así como soberanía en los grandes temas del país. Dijo que esperan que los candidatos presidenciales, sepan de la importancia que tiene el acceso a la tierra para la producción agrícola, por parte del campesinado.

También citó entre sus reivindicaciones el reclamo de que se terminen las persecuciones, imputaciones y desalojos a comunidades campesinas e indígenas.

“El latifundio es la principal traba para el desarrollo nacional, porque no genera trabajo, no paga impuestos y su avance está cada vez más relacionado con la pérdida de la soberanía nacional, ya que en gran parte estas grandes extensiones de tierra están en manos de gente que no vive en esos lugares, extranjeros o incluso narcotraficantes y mafiosos que gozan de la protección de sectores corruptos de los diversos poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial”, aseveró.

Explicó que desde el año pasado la FNC incluye a los pueblos indígenas, aglutinando a diversas organizaciones que buscan la construcción de un poder político popular entre diversos sectores democráticos del campo y la ciudad, y que está abierta a la ciudadanía.