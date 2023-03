Padres de familia exigen docentes para sus hijos en Caraguatay

La comunidad educativa de la Escuela Básica N° 447 Francisco Miranda se encuentra asentada en la compañía Fulgencio Yegros. Los alumnos del 8°grado de dicha institución desde hace un mes y quince días están sin desarrollar las clases por no contar con maestros para las disciplinas de Matemática, Historia y Geografía, Formación Ética y Ciudadana, Educación Física, Salud y Trabajo y Tecnología.

Estelvina Barreto madre de familia realizó su denuncia y mencionó que lamenta la precaria y vergonzosa situación que tienen que vivir los pobladores de la ciudad de Caraguatay.

Explicó que no debería de ser así y que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) tendría que tener en cuenta que “la educación es un compromiso de todos”. Sin embargo eso no se ve reflejado en lo que hoy en día está ocurriendo en la institución, porque no es que no haya rubros, simplemente no se ejecutan los procesos correspondientes para contar con los maestros que se requieren.

“Los docentes con perfil están esperando un lugar para que puedan trabajar, pero no hay respuestas de nadie que nos pueda ayudar”, indicó la denunciante.

Barreto resaltó además que como padres de familia consideran esto como una humillación y falta total de respeto a los alumnos de la institución por negarles algo que todos merecen, “una educación digna”.

La madre de familia solicita encarecidamente a las autoridades pertinentes que intervengan y no se olviden de los alumnos que ya están perdiendo muchos días de clases. Asimismo también cuestionó la falta de empatía de la directora de Educación de Cordillera Elena Villalba, quien supuestamente fue indiferente a los padres cuando le pidieron ayuda.

Promesa de docentes

Ante esta situación los padres de familia hoy recibieron la visita del Prof. Efraín García, representante de la directora departamental de educación Elena Villalba.

El Prof. Efraín García explicó que la directora Villalba está enferma, se encuentra con reposo y por eso no está pudiendo atender los reclamos. El representante les prometió a los padres que desde mañana se traerá a un docente interino que pueda asumir la responsabilidad de enseñar a los alumnos las materias que corresponden.

Se firmó un acta que avala el cumplimiento de ese proceso. Y si no se cumple con lo establecido los padres anuncian el cierre de la institución para exigir sus derechos. “Esperaremos (a ver) que acontece mañana y si no nos brindan una solución tendremos que extremar las medidas y cerrar la escuela”, puntualizó Estelvina Barreto.

Al respecto llamamos a la Directora Departamental de Educación de Cordillera Elena Villaba, pero no atendió a nuestras llamadas. Estamos abiertos si desea referirse al caso.