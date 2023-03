Otra escuela con aulas improvisadas en Villarrica

La escuela que lleva hasta el nombre de la ciudad capital del departamento del Guairá, Básica N° 2.761 “Villarrica del Espíritu Santo”, es otra de las que se suma a la lista de instituciones con aulas clausuradas por peligro de derrumbe y los alumnos del jardín, primero y segundo grado deben utilizar la cocina comedor, la biblioteca y hasta un depósito, respectivamente, para desarrollar sus actividades escolares y no perderlas. La institución no se ubica ni entre las diez instituciones de la lista de prioridades para mejoras del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC); la Municipalidad no tiene presupuesto y todavía no hay respuestas por parte de la Gobernación del Guairá.

“Es triste y penosa la situación porque estamos privando a los demás alumnos de lo que les corresponde, por ejemplo, la biblioteca no está teniendo la funcionalidad que debería, porque se utiliza como sala de clases, dentro de poco vamos a estar recibiendo el almuerzo escolar y no se va a poder utilizar el comedor porque usamos como sala de clases provisoria. Vamos a tener que ver cómo organizarnos. También utilizamos como clase el pequeño depósito donde se guardaban anteriormente los alimentos”, lamentó la directora de la escuela, Lic. Lucía Martínez.

Las tres aulas mencionadas están pegadas una a lado de otra y se encuentran en muy malas condiciones con enormes grietas, sufre desprendimiento de revoques y principalmente el techado ya con algunas tejas a punto de caer por las tijeras de madera que están podridos, el cual se torna un peligro mortal para los alumnos, sin mencionar que en días de lluvia el lugar se inunda.

“En un aula tuvimos que poner un soporte de madera provisorio. Fue colocado por un padre de familia que es constructor, él vio que había peligro de que caiga con un temporal y necesitaba el soporte”, explicó Martínez.

Sin respuestas de las autoridades

La directora Lucía Martínez indicó que hace tiempo piden auxilio a las autoridades competentes para la refacción de las aulas en mal estado, pero hasta el momento no hay respuestas. La escuela se encuentra en la lista de instituciones con falta de infraestructura como prioridad del MEC, pero ni siquiera está entre los diez primeros, por lo que no recibirá ayuda de la cartera de Estado.

Por otro lado, contó que ya solicitaron asistencia a la Municipalidad de Villarrica, pero que la respuesta del Intendente Magín Benítez (PLRA) fue de que la magnitud de lo que conllevaría la obra sobrepasa el presupuesto que dispone el municipio, en tanto que, desde la Gobernación del Guairá, el gobernador Carlos Barreto Cortesi (ANR), aún no ha dado una respuesta al pedido.

“No nos cansamos de visitar las instituciones: la Gobernación y Municipalidad. Llegue a conversar con el intendente, la magnitud de la obra que necesitamos supera el presupuesto que ellos tienen, entonces por eso estamos en tratativas con él. Está pendiente el presupuesto final para la refacción. Todavía no tuve oportunidad de conversar con el gobernador. No le pude encontrar aún, ya tengo el informe del arquitecto de la Gobernación, pero aún falta la respuesta del gobernador”, lamentó la directora.

La Escuela Villarrica del Espíritu Santo está asentada en el microcentro de la ciudad y cuenta con 468 alumnos desde el prejardín hasta el sexto grado en los turnos mañana y tarde y penosamente se suma junto a las escuelas Curuzú Francisco y José P. Montiel a lista de instituciones que deben improvisar aulas para que los niños puedan estudiar.