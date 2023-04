Auditoría a FGE: Contraloría inicia examen a la gestión de Sandra Quiñónez

Un equipo de seis fiscalizadores de la Contraloría General de la República (CGR) se presentó este lunes a la mañana en la sede de la Fiscalía General del Estado para recabar los documentos relacionados a las cuestiones financieras y de cumplimiento durante la administración de la ex fiscala general Sandra Raquel Quiñónez Astigarraga al frente del Ministerio Público.

Los fiscalizadores estuvieron encabezados por la coordinadora de auditores de la CGR, Raquel Sanabria, quien señaló que ya “el 8 de febrero pasado fue comunicada la realización de una auditoría de fiscalización financiera y de cumplimiento al anterior fiscal general” y, en consecuencia a esto, se presentaron en la sede del Ministerio Público.

Sanabria expuso que la anterior administración del Ministerio Público había remitido las documentaciones al Tribunal de Cuentas y ahora, con la constitución, “nos constituimos para ver a qué documentaciones podemos acceder, si lograron rescatar del Tribunal de Cuentas, porque había un acto de inconstitucionalidad, que ahora el fiscal general dijo que iba a levantar”.

“Si hoy nos dan los documentos tenemos por lo menos tres meses para sacar los informes, pero vamos a ver si lograron rescatar las documentaciones del Tribunal de Cuentas”, señaló Sanabria.

Añadió que la finalidad es contar con los papeles de cumplimiento, los cuales están relacionados directamente a la gestión, y los financieros, que son de la contabilidad de la institución

De esta forma, los auditores buscan recoger documentos sobre la contabilidad, el balance, la evaluación presupuestaria y todas las documentaciones respaldatorias de las erogaciones hechas durante la gestión de Sandra Quiñónez.

Último año de Sandra bajo la lupa de Contraloría, en principio

La coordinadora de auditores de la Contraloría, Raquel Sanabria, informó que “en principio estaremos analizando el ejercicio 2022 y luego iríamos bajando. Vamos a ir cerrando por ejercicio fiscal”; sin embargo, no quiso adelantar nada sobre lo que podrían hallar con este examen a la documentación, ya que “hasta que no tenga las documentaciones a la vista no puedo opinar”.

En otro momento, Sanabria enfatizó que sí, “en caso de detectarse algo vamos a comunicar al Ministerio Público a la instancia correspondiente. Ahora vamos a instalarnos acá para trabajar. Estamos viniendo para conocer cuál es la disposición del nuevo fiscal general. Por ahora vamos a reunirnos con el doctor Fiorotto (Orlando, coordinador general de la Dirección General de Administración y Finanzas del Ministerio Público)”.

Reiteró la auditora que “el nuevo fiscal nos abrió las puertas y dispuso que podamos acceder a las documentaciones”.