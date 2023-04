Santa Cruz dio su apoyo a Paciello en el caso de los audios filtrados, por “resistir a las presiones”

El titular del Consejo de la Magistratura Abog. Oscar Paciello Samaniego brindó explicaciones sobre el audio filtrado del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) que otra vez fue reflotado, se le escucha conversando con el entonces secretario de este órgano Raúl Fernández Lippmann, a quien ofrece dinero depositado en una cuenta en una causa abierta en Ciudad del Este, para cubrir los gastos y le pide interceder ante la camarista Antonia López de Gómez.

El senador Pedro Santa Cruz apoyó la gestión de Paciello al frente del CM, de quien dijo se “plantó” a las presiones de varios sectores y que hace un año y medio, aproximadamente, que le conoce. Los demás consejeros nada opinaron ni dieron su apoyo a Paciello, quien cortó la sesión tras escuchar el apoyo de Santa Cruz, en la sesión.

Estuvieron presentes en la sesión de este lunes 10 de abril, los consejeros César Ruffinelli, Gustavo Miranda, Jorge Bogarín Alfonso, Oscar Paciello, Pedro Santa Cruz y Alfredo Enrique Kronawetter. Estuvieron ausentes el ministro Eugenio Jiménez Rolón y el diputado Roberto Eudez González.

Santa Cruz, en el caso del consejero Jorge Bogarín Alfonso, quien fue declarado “significativamente corrupto” por el gobierno de los Estados Unidos, había solicitado que presente su renuncia como miembro del Consejo de la Magistratura.

Afirmó que era práctica común recurrir al Jurado

Paciello dijo en la sesión del Consejo de la Magistratura que el audio reflotado del JEM fue difundido hace 6 años cuando ejerció la profesión de abogado, no como funcionario público. Reconoció que se comunicó con Raúl Fernández Lippmann para preguntar si conocía a la magistrada Antonia López de Gómez.

“Me obligué a poner a su conocimiento de la sustracción de una chequera que previamente se había denunciado ante la Policía, se obtuvo (la resolución) la privación de eficacia, pero 6 meses después se demandó en Ciudad del Este, a pesar del domicilio que era de Asunción”, indicó.

“La empresa (para la cual trabajaba Paciello) se encontraba en el trámite de un crédito, entonces recomendé que los G. 44 millones, más el 10 % como gasto de justicia, se depositen en una cuenta, se planteó la excepción, se acompañó la privación de eficacia, la denuncia de cheque robado. A pesar de que la actora presentó fotocopia de otro cheque se le dio trámite a la demanda. Sin embargo, por Sentencia Definitiva (SD) N° 452 del 22 de noviembre de 2016, se llevó adelante la ejecución. Cuando se ejecuta de forma irregular, hay algo detrás”, agregó.

Paciello también dijo en la sesión de este lunes, que el Dr. Fernández Lippmann le dijo en aquel entonces que le conocía a la camarista Antonia López de Gómez. Confirmó que le dijo que los honorarios y los demás gastos estaban cubiertos. Indicó que la conversación no tuvo resultado beneficioso porque a través de la SD N° 65 del 9 de noviembre de 2017, la Cámara confirmó en todas sus partes la sentencia de primera instancia.

“Ese fue el contexto, las consecuencias fueron negativas para mi y para mi cliente. Como dije, eso se verificó hace 6 años, y desde el Colegio de Abogados del Paraguay (fue presidente por varios periodos), solicitamos a la Corte la investigación de estos hechos, y me ofrecí como persona pasiva para la investigación, así como la investigación de los que estábamos en los audios, pero la Fiscalía no nos llamó para la investigación”, refirió.

Paciello habla de represalias

Otra vez Paciello Samaniego justificó que estaba cansado de las maniobras de “aprietes” desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y que por ello se postuló para miembro del Consejo de la Magistratura “para corregir desde adentro esas prácticas que padecíamos (los abogados) al litigar en muchos casos.

Estos audios ‘refritados’, son consecuencia de otras situaciones como del último concurso de ministro de Corte, muchas presiones y advertencias de represalias en muchos sentidos”, indicó sin dar mayores detalles.

También Santa Cruz justificó “acercamiento” al JEM

El senador Pedro Santa Cruz al pedir intervención para opinar en la sesión dijo: “Este sistema que estamos hablando (aprietes) estaba activo no solo en el JEM. Muchas veces los abogados pasilleros tenían que ir a hablar con alguien del Jurado lo relacionado con el Poder Judicial. Cuando eso había un cerrojo sobre la cuestión judicial, me refiero a políticos, con quien uno tenía que hablar en cada departamento para conseguir una petición justa”, justificó.

Agregó sobre el tema: “Uno tenía que hablar con el Dr. Fanego o Herminio Cáceres, o hasta ahora con esta señora Cristina Vilallba, la señora feudal del departamento de Canendiyu; jueces y fiscales están en la misma lógica y en cada juzgado en cada Fiscalía ya había una organización para recaudar”.

Senador dice: “Ñande cobrase lo mitâ”

Al referirse a la gestión de Paciello al frente del Consejo de la Magistratura, el legislador indicó que “fue importante su labor, no cedió en todos los casos ante las presiones. Creo que también hay una campaña por lo que hicimos en el Consejo de la Magistratura, ‘ñandé cobrase lo mitâ’ (nos quieren pasar la factura), hay periodistas, y de otras instituciones que están en ese plan. Sé que hay cuestiones jurídicas, voy a dar nombres, la pasarela de Ñandutí, el fiscal Piñánez dijo que no hay tráfico de influencias porque no es funcionario público el que realiza la obra, Rodrigo Yodice dijo lo mismo en el programa de Vargas Peña”, indicó.

“Hay gente alquilada valiéndose de las redes sociales para poner en situaciones al Consejo de la Magistratura. Hago una defensa de todo el Consejo, la madurez de los miembros del CM, nos pusimos de acuerdo e hicimos la terna que no fue cuestionada en ningún momento del TSJE, solamente las felicitaciones de la ciudadanía y la prensa, del Dr Rolón, y esta última terna.. Lo hicimos todos juntos, afirmó el parlamentario.

Santa Cruz también habló de la gestión del exsenador Oscar González Daher (ya fallecido) como presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, de quien dijo que “el sistema le soltó la mano, y el sistema hace cada cierto tiempo eso, pero en cambio le procesaron a varios abogados...”.

“Los demás miembros del Jurado no fueron procesados y como ejemplo le toman a abogados, pero en general se tenía que hacer una investigación a fondo en el Jurado. El relacionamiento con otras instituciones como el Consejo de la Magistratura es muy importante si queremos la independencia del Poder Judicial; entregamos a chivos expiatorios y el sistema continua”, afirmó.