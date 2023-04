Elecciones Paraguay 2023: Alumna escribió un ensayo contra la ANR que le presentó a su profesor cartista, y se hizo viral

Fue para la clase de Sociología que según @poetrytai reprodujo su trabajo, escrito a mano que lleva por título: “El Partido colorado ANR Nunca Más”.

En el escrito se puede ver una crítica hacia “el partido de la dictadura de Alfredo Stroessner. El partido que gobierna el país desde hace 70 años”, dice más adelante.

“Aprovechan la miseria del pueblo, miseria que ellos mismos crearon”, apunta en otro párrafo de Twitter.

Y luego reclama: “El puesto de trabajo de millones de paraguayos depende de su voto al partido colorado”.

Y en el siguiente esgrime: “Mantienen al pueblo en la ignorancia, de que un nuevo partido lleve en degracia al país”.

“¿Es realmente el Partido Colorado la mejor opción? ¿Lo es Santi Peña? La respuesta es No, este país necesita un cambio que no podemos conseguir si siguen en el poder los hijos de la dictadura, los que llevaron al país a la miseria y aunque no haya una buena oposición, no tenemos por qué conformarnos con la ANR”, opina.

Y cierra con una frase: “Esta es una situación que tenemos que ir cambiando a pequeños pasos, lo que no se nos va a permitir sino decimos ANR NUNCA MÁS”.

La publicación en redes recibió innumerables respuestas de los internautas y fue comentado en medios online.

Se espera que en las próximas elecciones un gran porcentaje de la juventud paraguaya cumpla con su deber cívico, un voto con conciencia que incluso fue tema de un debate impulsado por la iglesia católica en tiempo de Cuaresma.

Una generación joven que en Paraguay puede decidir y dar sorpresas en las próximas elecciones.