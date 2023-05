Resultados electorales no condicionarán curso de causas abiertas por corrupción, dice Emiliano Rolón

Tras asumir el mando en la Fiscalía General del Estado el 10 de marzo, Emiliano Rolón Fernández dispuso la conformación de un equipo fiscal y le asignó a este varias causas abiertas, relacionadas al expresidente Horacio Manuel Cartes Jara y a su “hermano del alma”, el doleiro Darío Messer, también contra el actual vicepresidente Hugo Adalberto Velázquez Moreno.

Así también hay otras causas como la del avión iraní, la de Efraín Alegre contra Cartes por presunta declaración falsa, denominadas como “causas sensibles”, por el propio Rolón. Incluso la del metrobús.

Lea más: Fiscalía abre causa penal contra Horacio Cartes y Hugo Velázquez

Consultado el fiscal general, en entrevista con ABC Cardinal, sobre si las causas en curso derivadas de documentaciones de la Seprelad podrían ralentizarse por el resultado electoral, Rolón respondió “en lo absoluto” al tiempo de añadir que “el norte que nos impusimos es el respeto a las líneas del derecho”.

Rolón expuso que aún se deben trabajar en los datos remitidos por la Seprelad, pues “hay que ir buscando evidencia, porque no tiene, no presenta información en grado de evidencia. Son informaciones que hay que procesar. Es trabajo, es ir analizando y buscar las evidencias, entonces tenemos dificultades en eso”.

“La misión que traigo personalmente es aplicar la ley en todos los casos y de hecho no me comprometería contra objetivos que no sean esos”, afirmó Rolón.

Lea más: Seprelad “lamenta” filtración de informe reservado, pero no señalan a responsable

“No soy gatillo de nadie”, dice Rolón

Posteriormente, ante la interrogante de si le “temblaría el pulso” o blanquearía casos de corrupción, el fiscal general señaló “las líneas que trazo, son las líneas que cumplo. Es un poco la orientación que vio la gente que me apoyó. No pedí apoyo político, ni pedí apoyo a ningún grupo, más bien esa trayectoria de dar siempre la frente la que me trajo”.

Refirió al respecto que “no estoy como gatillo de ningún grupo político, simplemente soy un republicano auténtico que quiere que esto vaya bien”.

En cuanto a la posibilidad de blanquear casos en los que estén involucrados actores políticos en hechos de corrupción, el titular del Ministerio Público aseguró “con franqueza, probablemente no cuenten conmigo para esas cuestiones. Yo simplemente aplico las líneas”.

Luego manifestó que si esa no es lo que les gusta a los grupos de poder “probablemente tenga que cesar ante mis funciones. No tengo muchas vueltas, estoy jubilado de mi función judicial”.

Mencionó además que no ofreció como solución un juicio político en contra suya, sino que se trata de una “tendencia personal” de que “hago lo que deba hacer, hasta el punto que pueda”.

Lea más: Casi 200 denuncias de corrupción en tres años

Senac hizo 190 denuncias

En enero pasado, el ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), Federico Hetter, presentó a Emiliano Rolón un balance de las denuncias hechas por su institución ante el Ministerio Público, que totalizaban 193 casos, desde el mes de setiembre de 2019 totalizaban hasta ese momento.

La presentación se dio en el marco de una reunión que mantuvieron Rolón, Hetter y César Trapani, asesor jurídico de la Presidencia de la República.