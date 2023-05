Piden nueva persona con perfil técnico en el Ministerio de Industria y Comercio

Jorge Caballero, secretario general del Sindicato de Funcionarios del Ministerio de Industria y Comercio (Sifumic), manifestó que como sindicato están solicitando al nuevo gobierno que designe a una persona idónea y técnica como próximo ministro, con la capacidad de congeniar con los técnicos que trabajan en la institución.

Caballero señaló que ya están cansados de personas que no corresponden a ese perfil y que no empatizan ni saben manejar a los profesionales con los que trabajan, entendiendo que una buena gestión a cargo del Ministerio beneficia a todo el país.

El secretario general señaló que en el periodo anterior -de Horacio Cartes- no se tuvo una experiencia muy buena, debido a ministros que no respondían a este perfil. Desde el sindicato no quieren volver a repetir esas experiencias y menos con personas que ya estuvieron en el cargo en el periodo pasado.

