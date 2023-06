Tuma sobre imputación a Dany Durand: “La fiscala está desinformada o le tomaron el pelo”

El abogado defensor de Dany Durand en el nuevo caso en el que lo investigan por supuesta estafa y asociación criminal en la causa de Mocipar, Óscar Tuma, dijo que se enteraron de la nueva imputación a través de los medios de prensa.

“Es bastante extraña, porque de acuerdo a la información que se está leyendo, él fue imputado, él y su señora, y otras cinco personas más por estafa en la causa de Mocipar. Él ya fue investigado por estos mismos hechos por la supuesta estafa en el caso Mocipar, y la causa estuvo a cargo en la fiscal Stella Mary Cano y se desestimó, porque dentro de ese proceso de investigación se demostró de que él había vendido dos años antes Mocipar”, aseguró Tuma.

Dijo que Mocipar está en quiebra, y que Durand ya no tiene nada que ver con la causa, pero sí tienen conocimiento de una reciente causa donde también fue sobreseído Durand por testimonio falso.

“Sería lamentable que exista una imputación por una causa por la que él ya fue juzgado, que fue desestimada en relación a él, porque quiere decir que la fiscal está totalmente desinformada o le tomaron el pelo”, aseveró.

Quienes reclaman incumplieron contrato, según Tuma

Tuma explicó que no se puede retrotraer la responsabilidad a los dueños anteriores de Mocipar, como en este caso, a Dany Durand, porque sería absurdo.

“Yo vendo una empresa, unas acciones, y la persona que compra tiene problemas, y después me quieren responsabilizar a mí. No tiene el menor de los sentidos. Y después, otra cuestión, muchas de las supuestas personas que fueron estafadas, que son las que más ruido hacen, en el documento se ha demostrado que las mismas no tienen nada que reclamar, porque las mismas personas son las que supuestamente este grupo de estafados ha demostrado que ellos han incumplido el contrato”, según criticó.

Agregó que, supuestamente, ninguno de los afectados se presentó a la quiebra y, los que se presentaron, el síndico los rechazó por no tener derechos. Muchos de los denunciantes pagaron veinte cuotas, cuando tenían que pagar sesenta, según estimó. Denunció que se quiere obtener dinero a través de presiones mediáticas o a través de la utilización de la justicia, lo cual calificó de “perverso”.

“Acá es sencillo, vos firmás tu contrato, no cumpliste, y, hermano, andate a tu casa. Si vos firmás un contrato, y tu contrato dice que vos tenés que pagar 60 y pagás 20, hermano, incumpliste el contrato. Y eso es lo que pasó con estas supuestas supuestos estafados de Mocipar que andan haciendo ruido”, fustigó.