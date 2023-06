Estacionamiento tarifado: Junta dilata tratamiento de 9.000 firmas que piden suspensión del sistema

La Junta Municipal de Asunción dilata el tratamiento sobre el estacionamiento tarifado. Los concejales aún no convocaron a los vecinos, que han juntado las 9.000 firmas contra la implementación del sistema. Hasta ahora no hay fecha para el tratamiento del pedido ciudadano. Por su parte, desde la Intendencia confirmaron que aún no se ha dado orden de inicio al Consorcio Parxin, concesionario.