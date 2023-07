Hipertensos no consiguen medicamentos en los hospitales de Caacupé y Tobatí

Cada vez son más los adultos de entre 30 y 79 años que padecen de hipertensión en el departamento de Cordillera. Algunos pacientes afirmaron que para retirar algún medicamento tienen que pasar toda una odisea y para rematar en las farmacias se les dice que no hay en stock.

Los medicamentos que ya no se traen son amlodipina que tiene un costo de Gs. 115.000 la caja y se terminan en una semana. También falta losartán que cuesta G. 75.000 la caja. Esta situación afecta principalmente a las personas de escasos recursos económicos que dependen exclusivamente de los hospitales públicas para conseguir los fármacos.

Lea más: Denuncian mala atención en el Hospital Regional de Caacupé

Cecilia González (62), de la ciudad de Tobatí. señaló que desde hace más de 20 años sufre de hipertensión y que la amlodipina es vital para sobrellevar su enfermedad.

Manifestó que cada vez que concurre al hospital para retirar la medicina le dicen que “se terminó o que ya no viene”. Indicó que cuando no consigue en el Hospital de Tobatí se traslada al Hospital Regional de Caacupé y cuando tampoco lo encuentra en ese lugar pasa a la Gobernación de Cordillera, donde también la gente puede retirar remedios. “Lo terrible es que actualmente en ninguno de los tres lugares se consiguen los medicamentos que son muy necesarios”, según explicó.

Hace seis meses no traen la amlodipina

Cecilia González mencionó que hace unos seis meses se las tiene que ingeniar para conseguir sus medicamentos porque en los hospitales ya no los traen. Señaló que justo los medicamentos más caros son los que faltan y para la gente pobre que padece de esta enfermedad crónica, que es la hipertensión es muy difícil conseguir, explicó. “¿Cómo no van a traer el remedio para los hipertensos, qué pasa con la gente que no tiene el dinero para comprar cada semana una caja de amlodipina que cuesta G. 115.000?, se preguntó González.

“Si no tomo mi amlodipina me expongo a sufrir de un infarto o un derrame. Cuando no tengo para comprar pido ayuda a mis familiares, pero muchas veces ellos tampoco tienen dinero para comprar”, expresó la denunciante.

Según los funcionarios del Hospital de Tobatí y de la Gobernación de Cordillera, los medicamentos se terminan muy rápido.

El director del Hospital de Caacupé, doctor Luis Gómez, reconoció que desde hace seis meses no hay amlodipina porque el Ministerio de Salud ya no les provee y no se explicó la razón. Mencionó que actualmente en ningún hospital se tiene ese medicamento.

Lea más: Servicios del IPS de San Ber son trasladados al centro de atención al adulto mayor

Dijo que creen que podría deberse a problemas de licitación. Resaltó que hay un importante número de hipertensos y que incluso reciben a más de 1.200 pacientes que acuden de diferentes ciudades por esa enfermedad. Dijo que comprende la inquietud de la gente, pero que muchas veces de tantas personas que llegan al hospital no abastasen y por eso terminan muy rápido los medicamentos. “Los remedios no nos alcanzan ni un mes”, expresó.

Para consultar por qué ya no se envía amlodipina a los hospitales de Caacupé y Tobatí, llamamos reiteradas veces a la Dirección del Ministerio de Salud, pero no contestaron. Estamos abiertos si desean referirse al caso.