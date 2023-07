Suspenden preliminar de camioneros acusados de supuesta extorsión a ministro

Se suspendió la audiencia preliminar para cinco camioneros acusados por presuntamente haber exigido US$ 1.000.000, al principio, y US$ 50.000 posteriormente al ministro del Interior, Federico González, para no cerrar rutas. La diligencia estaba prevista para hoy, pero las defensas no accedieron aún a las copias de los datos extraídos de los aparatos incautados a los procesados.