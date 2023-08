Junta Municipal amplía “emergencia por multiamenazas” en Asunción por 30 días

En la sesión ordinaria de hoy, concejales asuncenos aprobaron el dictamen de la Comisión de Legislación que amplía por 30 días la “Declaratoria de Emergencia Ambiental por Multiamenazas (temporal, incendio, Fenómeno de la Niña, otros) y circulación viral de dengue y chikungunya”. Esto fue en base al mensaje Nº 639/23, a través del cual la Intendencia Municipal solicitó la prórroga por pedido de su Dirección General de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres

Lea más: Asunción: prolongan emergencia ambiental y se desata debate sobre mala gestión de Nenecho y deuda de G. 2 billones

El concejal Álvaro Grau (PPQ) relató que los concejales habían recibido en comisión a las autoridades de la Dirección de Riesgos para escuchar sus argumentos. Luego se mostró en contra de que se le asigne más presupuesto, por lo que pidió realizar un agregado al dictamen que especifique que la ampliación es solo de tiempo y no financiera.

Lea más: Asunción: falta de liderazgo municipal y mala gestión de recursos matan al microcentro, dice urbanista

Asimismo, el edil recordó que se está en “emergencia” hace dos años y medio, criticando el hecho de que no hay una prevención sino solo una acción ante lo que ocurre. Comentó que la citada dirección cuenta con un presupuesto de G. 8.000 millones que se divide en trabajos de contención por un lado, y por otro de prevención. “Pero resulta que ahí hay una trampa”, refirió, ya que la Intendencia no le asigna el presupuesto para contención a tiempo y por otra parte el de prevención no se usa para el efecto.

Presupuesto de emergencia por multiamenaza se utiliza para recoger basura

Grau denunció que en lo que respecta a la prevención, “el grueso del presupuesto se utiliza en alquiler de camiones”, ya que esta dirección es la que se encarga de la recolección de basura en los bañados. “No se puede pues tener dentro de una misma institución dos dependencias que se encarguen de lo mismo”, dijo, en referencia a que ya existe la dirección de Servicios Urbanos.

El edil consideró que se debe liberar a la dirección de Riesgos de esas tareas de recolección para que cumpla su real función de prevenir desastres.

Lea más: Nenecho destinará US$ 104 millones en servicios personales en el 2023

A su vez, el concejal Humberto Blasco (PLRA) dijo que según los reportes del Ministerio de Salud se espera la llegada de epidemias de dengue. También se prevé las consecuencias del fenómeno de la Niña en Asunción. De esta manera argumentó y defendió la prórroga de la emergencia.

Finalmente, el dictamen fue aprobado con el agregado del concejal Álvaro Grau de que se escriba expresamente que no es una ampliación presupuestaria.