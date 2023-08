IPS: para integración con Salud Pública aplicarán un “sistema de compensación”, dice Barán

La doctora María Teresa Barán, quien ahora está a cargo del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), aseguró ayer estar convencida sobre la “integración” de los servicios sanitarios con el Instituto de Previsión Social (IPS). Dijo que el trabajo coordinado entre ambas instituciones es para brindar un mejor servicio al asegurado y al no asegurado, pero que el mayor beneficiado será el aportante del seguro social.

Para llevar adelante el proyecto, Barán resaltó que se aplicará un sistema compensatorio, a fin de que los pacientes del sector público también reciban beneficios de la previsional como, por ejemplo, cirugías complejas.

“Es un sistema de compensación (...) Si analizamos profundamente, el mayor beneficiario acá va a ser el asegurado del IPS. En Paraguay, al tener un sistema de salud segmentado y disgregado hace que haya una gran brecha”, aseguró Barán.

La ministra de Salud indicó que descomprimir los servicios es uno de los desafíos que tendrá como titular de la cartera sanitaria y que para lograrlo será importante la integración entre Salud Pública y el IPS. Alegó que el sistema integrado será de mayor utilidad en el interior del país, donde en muchos lugares no se dispone de hospitales del IPS.

Sobre el sistema compensatorio, Barán refirió que se trata de “compartir los gastos” entre instituciones. Mencionó como ejemplo la tercerización de servicios.

“Nosotros podemos brindarle también servicios al IPS. Como ejemplo están las sesiones de diálisis y parte del tratamiento oncológico (braquiterapia) que brinda el Instituto Nacional del Cáncer (Incan) a los aportantes de la previsional”, dijo.

IPS y Salud Pública: habrá “diferenciación” entre pacientes, afirmó

La doctora Barán refirió que habrá una “diferenciación” entre pacientes al momento de retirar medicinas. “A los medicamentos que son del IPS de ninguna manera podrá acceder el no asegurado”, manifestó.

Consultada si ocurrirá también que mediante amparos, el IPS va a estar obligado a prestar atención a pacientes no asegurados, Barán respondió “definitivamente y absolutamente no”.

“Está claramente decidido que nosotros no vamos a recurrir a amparos para que podamos utilizar el sistema de salud del IPS para un no asegurado. El aportante debe sentirse tranquilo, protegido de que nosotros no vamos a invadir sus servicios”, sostuvo.

Deudas con proveedores se podrán pagar si se corta la corrupción, dijo Barán

La ministra de Salud resaltó que existe voluntad desde el Ministerio de Hacienda, de buscar los recursos y saldar las deudas que se tienen con las empresas farmacéuticas.

“Estoy segura que si cortamos con muchos pasos dentro de la corrupción, nosotros vamos a tener mayores recursos para poder hacer frente a todas estas deudas que tenemos con la industria farmacéutica”, afirmó.

Ferreira advierte sobre peligro de “fusión”

Pedro Ferreira, expresidente del IPS, advirtió ayer que una “fusión” entre Salud Pública y la previsional es peligrosa para el seguro social. Manifestó que el Estado se caracteriza en no honrar sus deudas con la previsional, por lo que una integración de servicios no haría más que aumentarlas.

Ferreira recordó que, por ejemplo, existe una deuda con el IPS de G. 6 mil millones por la atención de pacientes no asegurados durante la tragedia del Ykua Bolaños.

Nombramientos en Salud Pública

Tras asumir el cargo de ministra de Salud, la doctora María Teresa Barán comunicó ayer los primeros nombramientos realizados en la cartera sanitaria.

La titular de Salud Pública anunció que en el Viceministerio de Rectoría estará al frente el doctor José Ortellado en reemplazo de Lida Sosa, mientras que en el Viceministerio de Redes y Servicios fue nombrado el doctor Miguel Olmedo para sustituir al doctor Hernán Martínez.

Asimismo, Barán anunció que en reemplazo del doctor Guillermo Sequera, en la Dirección General de Vigilancia de la Salud estará la doctora Águeda Cabello, mientras que el Instituto Nacional del Cáncer (Incan) quedará a cargo el doctor Raúl Doria, para relevar al doctor Julio Rolón Vicioso.

Al frente del Hospital de Trauma continuará el doctor Juan Manuel Fernández Valdovinos. En el Hospital San Jorge también seguirá el doctor Marcos Melgarejo.

El doctor Héctor Castro, quien estaba al frente del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), pasará a ser el director general del Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu. Mientras que en el PAI tomará las riendas Hugo Luis Cousirat.

En el Ineram seguirá el doctor Felipe González, quien tras polémicas declaraciones fue destituido por Santiago Peña como ministro de Salud antes de asumir el cargo. En la Dirección de Insumos Estratégicos estará Pablo Zapattini, en tanto que para la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) se llamará a concurso.