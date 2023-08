Diez meses de gestiones infructuosas contra “impuesto fluvial” de Argentina

Desde finales de setiembre del 2022, cuando que el Ministerio de Transporte de Argentina anunció el cobro de un peaje en la hidrovía de US$ 1,47 por tonelada de registro neto para las embarcaciones que transiten por el troncal de la hidrovía desde Santa Fe hasta Confluencia, la Cancillería Paraguaya realizó una serie de reclamos y protestas por la vía diplomática, incluso por medio de un encuentro presidencial impulsado por Mario Abdo Benitez, pero hasta ahora “no alcanzamos respuesta positiva por parte de la Argentina”, admitió ayer el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano.

El mismo convocó a una conferencia de prensa, en compañía de la nueva ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, del titular de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), Julio César Vera y del presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym), Raúl Valdez, para dar a conocer el nuevo informe recibido desde Argentina, en el que el vecino país se ratifica en que seguirá con el cobro del peaje.

Ramírez Lezcano ratificó la postura de Paraguay de rechazar el pago de peaje impuesto por la Argentina para el transporte fluvial por la hidrovía, y lo calificó como violación de tratados internacionales.

“Los cuatro países, además de Argentina, que formamos parte de la hidrovía Paraguay – Paraná, planteamos un reclamo justo que debe ser considerado y, sin embargo, no logramos la respuesta positiva por parte de la Argentina para entender sobre esta situación”, explicó el canciller.

Anunció que serán arbitrados todos los medios legales necesarios para poder resolver de la manera más inmediata posible la situación de controversia.

Por otra parte, el presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym), Raúl Valdez ratificó que las autoridades de Argentina no han podido demostrar, en nueve meses de tratativas, las justificaciones para el cobro de una tasa, por lo que desde Paraguay se considera que no es un peaje sino más bien un impuesto al paso de nuestros productos y embarcaciones por aguas jurisdiccionales de la argentina.

Se refirió a la gravedad de la situación que están atravesando en materia operacional, dificultando el tránsito de mercaderías a través de la hidrovía.

Señaló como sumamente positivo y agradeció el hecho de que la problemática de la hidrovía esté en el orden de las prioridades del nuevo gobierno.

Facturas enviadas por Argentina ya suman más de US$ 11 millones

En base a declaraciones recientes del ministro de Transporte de Argentina, Diego Giuliano, se estima que desde que rige el peaje de US$ 1,47 por tonelada de registro neto de las embarcaciones, se estima que en 9 meses el sector naviero que utiliza la hidrovía ya recibió facturas en dicho concepto por un monto superior a los US$ 11 millones, pero que la cifra llegaría a unos US$ 50 millones para fin de año. Por otra parte, desde la embajada paraguaya en Argentina se informó que se mantendrá el peaje.