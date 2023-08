Cañicultores van a paro tras temor de politización de cupos por cambios en jefaturas de Petropar

La Asociación de Cañicultores de Mauricio J. Troche, Guairá, está en paro desde el martes pasado y desde entonces no ingresa ni un camión con materia prima a la fábrica alcoholera como medida de protesta adoptada en contra del presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Jara, tras haber desvinculado al jefe del Departamento Agrícola, Juan Ayala Cortessi. Los productores indicaron que se estaría nombrando en el cargo a un seccionalero del Partido Colorado, sin mencionar nombre, y que nuevamente se estaría politizando la distribución de los cupos para el ingreso de la caña dulce.

Lea más: Petropar ignoró a DNCP al adjudicar fabricación de balsas, revela la CGR

“No estamos de acuerdo con el cambio, están sacando a una persona que trabajó muy bien todos estos años y quieren traer a un político, un seccionalero, una persona que va venir a practicar aquí. Ya tuvimos malas experiencias con políticos que ocuparon el cargo, se entregaba los cupos a los hurreros o si no se vendía por G. 500 mil y eso nosotros ya no queremos volver a pasar”, explicó uno de los cañeros, Braulio Salinas.

Asimismo, indicó que son más de 2.000 cañicultores agremiados que están con el paro con camiones repletos con caña dulce que, además de estar varados frente a la fábrica, también están apostados a los costados de la ruta por falta del acopio. Además, reclamó que no es posible que los sufridos productores con el sudor en la frente tengan que pedir cupos a un seccionalero sin carrera.

“Oré productor, ha ndaikatumo’ai ahá ajeruré peteï seccionalerope la cupo ikatuhaguaicha amoingue che ry’aikué, ya pasamos por eso años anteriores y ahora ya no lo vamos a permitir”, exclamó Salinas. Anunció que mientras no haya respuestas por parte del presidente Eddie Jara, cada día reforzarán su medida de fuerza.

El paro de los cañicultores se da desde el martes pasado y desde entonces no se ingresa ningún camión con materia prima a la fábrica de Petropar en Troche, por lo que el ingenio actualmente no está operando y seguirá así hasta tanto el presidente Jara se expida.

Lea más: Eddie Jara: para bajar precios, Petropar despidió a 500 funcionarios contratados por gobierno anterior

“Solo el presidente puede brindar declaraciones”

Un equipo periodístico de nuestro medio se constituyó hasta la planta alcoholera de Petropar en Troche, en donde intentaron tener una entrevista con el gerente de la fábrica, Ing. Sixto Paredes, pero el mismo indicó que solo el presidente Eddie Jara puede dar declaraciones a la prensa o el Departamento de Comunicación de la entidad.

Desde el Departamento de Comunicaciones de Petropar, Diego Agüero argumentó que uno de los pilares para lograr la reducción de los precios de diferentes tipos de combustibles en Petropar “es la racionalización de gastos y dentro de esa lógica está la reingeniería del talento humano”.

Además, indicó que “técnicamente es una atribución exclusiva del presidente de Petropar asumir decisiones en las direcciones, jefaturas o cargos de confianza”. No obstante, no respondió los reclamos de los cañicultores sobre el presunto nombramiento de un seccionalero en el cargo, aunque hasta la fecha aún no hay designación.

Lea más: Petropar baja precio de combustibles y los emblemas privados se suman