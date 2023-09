Identificaciones de San Lorenzo paraliza trámites por falta de internet de Copaco

Desde ayer, numerosas personas que fueron hasta la sede de Identificaciones de la ciudad de San Lorenzo manifestaron la completa paralización del servicio debido al problema técnico de la Copaco.

Debido al problema el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional de esta localidad no puede emitir el certificado de antecedentes policiales, gestión de cédula por primera vez, renovación de cédulas, expedición de pasaportes por la falta de conexión a internet.

Estos trámites por lo general son requeridos para realizar gestiones en los ministerios como en cualquier otras dependencias privadas que requieren de los documentos que se realizan en la sede de Identificaciones.

“Venimos a la sede de San Lorenzo para solicitar nuestros documentos para evitar ir hasta la Central porque ya nos queda lejos, y nos encontramos que no se pueden realizar los trámites. Lastimosamente es un tiempo perdido, porque si sabíamos hubiéramos ido hasta Asunción”, lamentó Virginia Cáceres que fue desde la ciudad de Luque.

Ofrece trámites a mano

Al respecto, la comisario principal y jefa de la Oficina Regional de San Lorenzo, Estela Maqueda, explicó que ya realizó el reclamo desde ayer, pero que la respuesta que obtuvo fue que el servicio tardaría en ser restablecido.

“Lastimosamente no depende de nosotros. Sistema tenemos, pero no podemos realizar ningún trámite porque no tenemos internet. Nos manifestaron que los trabajos tardarían porque fueron robados cables subterráneos, y por lo tanto la reposición del servicio tardaría”, explicó la comisario Principal.

No obstante manifestó, que de acuerdo a las urgencias ocasiones ofrecen a las personas el llenado de los trámites de manera manual con una entrega de 24 a 48 horas en el caso de las renovaciones de las cédulas. En el caso de los demás servicios especificó que no son realizados.