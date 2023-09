“Peña perjudica a Argentina pero también a Paraguay”, sostienen organizaciones

Tras el conflicto desatado con el gobierno argentino a causa del cobro de peaje en la hidrovía y debido a las deudas impagas a la Entidad Binacional Yacyretá y al Tesoro Nacional, la ANDE viene retirando más cantidad de energía de lo habitual con el objetivo de ceder menos excedentes al vecino país.

En este contexto, las Campañas Itaipú 2023 Causa Nacional e Itaipú también es Soberanía/PPP emitieron un comunicado en el que señalan que el presidente de la República, Santiago Peña, perjudica al país al no ejercer la soberanía y contratar más energía de Yacyretá. “El Paraguay debe ejercer la soberanía a favor de los intereses nacionales y no como una medida de represalia a ningún país”, expresa la nota.

Sostiene que el ejercicio de la soberanía en ningún caso debe ser represalia contra nadie, sino el simple usufructo de lo que es nuestro, para beneficio del país.

Lea más: EBY vende a la ANDE en vez de ceder para poder subsistir hasta fin de año

Indica que más grave aún es el hecho que, queriendo presionar a la Argentina por el conocido diferendo de cobro de peaje en la hidrovía, “Santiago Peña perjudica a la Argentina, es cierto, pero también perjudica al Paraguay”.

En el escrito explican que a la Argentina le perjudica la contratación del 50% de nuestra energía de Yacyretá porque le quita una energía mucho más barata que deberá reemplazarla con la quema de hidrocarburos que, a precios del mercado internacional, le costarán a la Argentina, sin subsidio, por arriba de 100 US$/MWh, el doble de lo que le cuesta nuestra energía hidroeléctrica de Yacyretá, por lo menos.

“Lo grave es que la medida de Peña, de contratar todo nuestro 50% de Yacyretá, también le perjudica a nuestro país, por la sencilla razón de que la ANDE ya tiene contratada la potencia de Itaipú necesaria para satisfacer nuestra demanda hasta diciembre del 2023 y por la cual sí o sí tendrá que pagarle a Itaipú Binacional”, detalla.

Lea más: Massa ignora quién es el que debe en Yacyretá

Advierte que aunque es cierto que nos sobrará de Itaipú la misma cantidad de energía que traeremos de Yacyretá, pero la exportación (cesión) de tal energía al Brasil nos redituará tan sólo 10 US$/MWh, lo mismo que nos debe pagar la Argentina por la energía que le dejamos de exportar de Yacyretá, “con –tal vez– la única ventaja de que el Brasil es mejor pagador”.

Agrega que en cambio, la energía de Yacyretá le costaría a la ANDE por lo menos unos 22,63 US$/MWh, como sostiene la ANDE, o incluso más. “En cualquier caso, resulta evidente que la ANDE y el Paraguay perderán una enorme cantidad de dinero, tanto más cuanto más energía de Yacyretá traigamos”, puntualiza.

Lea más: Debido al mayor uso de energía de Yacyretá, Brasil lleva más electricidad de Itaipú

¿Qué tendría que hacer Peña?

Como represalia contra la Argentina pero sin perjudicar al Paraguay, el presidente Santiago Peña debió no sólo contratar toda la potencia y energía que nos corresponde de Itaipú y Yacyretá, sino que, al mismo tiempo, en forma simultánea, o incluso en forma previa, licitar o subastar la energía que no consumamos a precio de mercado, manifiestan las campañas en su comunicado. “Si Peña no quiere causarle un tremendo daño a la ANDE y al Paraguay, debe inmediatamente licitar la energía asociada a la potencia ya contratada por ANDE de Itaipú, pero que no podremos consumir debido a la mayor contratación de energía de Yacyretá”, agregan.