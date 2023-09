FEP consigue compromiso para la jubilación de 4.000 educadores y levantan protesta

Docentes de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) reclamaron al Ministerio de Economía y al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) los trámites de 6.000 profesores que ya están con resolución. Iniciaron el trámite para cobrar sus haberes, pero no son desvinculados y tienen sus carpetas paradas en alguna oficina de Economía.

Otros 4.000 educadores cumplieron con la edad y con los años de aporte, pero no pueden inscribirse porque el MEC no habilita la inscripción para seguir con el proceso para luego cobrar sus haberes, según datos de la FEP.

“Nosotros exigimos que se aceleren los trámites para la jubilación, es un reclamo también de los compañeros que no podemos dejar de tener en cuenta. Son demasiadas las carpetas que están paradas”, manifestó el titular de la FEP, Silvio Piris.

Aseguró que como primera medida decidieron no suspender las clases en la fecha, pero que no descartan otro tipo de medidas en caso de no llegar a un acuerdo con las autoridades de ambas entidades estatales.

Docentes de la FEP se reunieron con viceministro de Economía

Cinco representantes de docentes de la FEP se reunieron hoy, en el marco de la marcha, con el viceministro de Administración y Finanzas, Óscar Lovera, quien indicó en nombre del Ejecutivo, que comenzarán el trámite oficial para jubilar a docentes, pero de forma gradual, alcanzando un plazo de seis meses.

“El compromiso de Economía es que en unos seis meses pueden acelerar el trámite de 4.000 profesores. En este punto el ministro de Educación, Luis Ramírez, también prometió pasar en este lapso de tiempo todos los papeles necesarios a Economía”, comentó Piris.

Luego del encuentro con el viceministro Lovera, los educadores marcharon hacia el MEC, donde mantuvieron una audiencia con el titular del MEC.

La promesa de Luis Ramírez con la FEP fue arrancar con la inscripción de 1.500 profesores a partir del 15 de noviembre próximo, según comentaron los dirigentes sindicales. “Con esto, nosotros levantamos la manifestación, esperando que se cumplan los compromisos”, agregó Piris.

Docentes de la FEP exigen jubilarse y disfrutar con la familia

El profesor Justo Pastor Olivella inició el trámite para cobrar sus haberes y retirarse de las salas de clase el año pasado. Desde entonces, sigue esperando que el Ministerio de Educación traspase sus papeles al Ministerio de Economía.

“Yo tengo un proyecto de vida que es trabajar y luego disfrutar con mi familia, que es lo que quiero hacer ahora”, comentó, mientras participaba de la protesta frente a Economía.

El docente tiene 27 años de aporte a la caja jubilatoria y 50 años de edad.

“En mi caso mis documentos están todos confirmados ya, pero hay un estancamiento en alguna parte porque hace un año que estoy pidiendo”, comentó la profesora María Griselda Gil, catedrática de Ciencias Naturales del Colegio Nacional de Luque.