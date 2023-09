Marcelo Pecci debía cumplir hoy 47 años: inauguran placa en su nombre

Un emotivo homenaje fue realizado por familiares y amigos de Marcelo Pecci, el día en que el fiscal debía cumplir 47 años de edad. El homenaje fue realizado por el colegio San José, del cual Marcelo fue alumno.

“Tu legado de honestidad, valentía, firmeza, liderazgo, amistad, trabajo y heroísmo será por siempre un ejemplo para el Paraguay. Colegio de San José, tus hermanos de la promoción 1995 y tu familia”, reza una placa inaugurada en la institución en su nombre.

El exjuez Francisco Pecci Manzoni, padre de Marcelo, agradeció el homenaje, señalando que su hijo es un mártir de la Justicia paraguaya. “Él fue de este colegio, yo también, y naturalmente que su hijo también va a ser. Él es un mártir de la Justicia paraguaya”, dijo.

El padre de Marcelo destacó su entereza y su amor por el trabajo; un trabajo peligroso. “Seguramente él estaba ya señalado por la mafia, por los desgraciados narcotraficantes que son la escoria humana en muchos países, ya lo tenían marcado porque los molestaba. Y seguramente su asesinato fue algo como un llamado de atención o mensaje para los otros que actúan bien, de forma que se cuiden”, dijo.

Marcelo Pecci: “Si me matan, es la voluntad de Dios”

Don Francisco Pecci señaló que, a pesar de haber conocido el trabajo en el Poder Judicial, en su paso por la magistratura, “era otra época y otra forma, pero él estuvo en un trabajo peligrosísimo y se le hablaba, los amigos le hablaban del peligro, y él decía que no, no le iban a matar a un fiscal”, aseguró

“Un día me dijo: ‘Si me matan, papá, es la voluntad de Dios’, entonces fue un chico excepcional. Él forma parte de la historia de la patria valiente y honesta. Este es un ejemplo para mucha gente que no desarrolla sus funciones como corresponde, desgraciadamente, pero pareciera que el mal se impone al bien”, dijo

“Ahí está un niño de casi un año que ya no conoció a su papá y nosotros los parientes sufrimos enormemente. Yo nunca he sufrido en mi vida lo que estoy sufriendo ahora. No tiene solución. Y el tiempo te da calma, pero al final nos sentimos orgullosos, a pesar del dolor, de que haya sido un chico de oro. Mi hijo fue un hombre honesto, valiente, ordenado y responsable”, concluyó.