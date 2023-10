Preocupa a sector productivo la sostenida baja de precio del ganado

El precio del ganado registra una tendencia de precios bajista en todas las categorías. Tras haber estado meses atrás en US$ 3,60 por kilogramo al gancho, actualmente se encuentra entre US$ 2,80 y US$ 2,40 por kilogramo, según la categoría del animal, lo que genera preocupación a nivel de la Rural, donde se reclama transparencia.