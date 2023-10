CSJ: Piden que la Corte verifique títulos dudosos y que tome examen a abogados

El ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Manuel Ramírez Candia manifestó en la sesión plenaria de este miércoles 25 de octubre, que ante la sospecha de que la expedición de títulos de abogados de parte de algunas universidades, que serían de dudosa legalidad, cuya irregularidad se dieron a conocer a través de los medios de prensa, la Corte debe realizar la investigación pertinente.

La máxima instancia judicial, de igual manera, está puliendo los detalles para modificar artículos del Código de Organización Judicial (COJ) para que los abogados sean sometidos a exámenes para obtener sus matrículas.

Todo un escándalo explotó sobre el cuestionado título de abogado que presentó el senador colorado cartista Hernán Rivas Román, para acreditarse como miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Este título de grado fue proveído por la Universidad Sudamericana.

Ministro pide verificar situación de funcionarios con títulos dudosos

“Sería importante analizar, verificar la fecha en que fueron designados estos funcionarios, porque a partir de la vigencia de la ley que crea el CONES, exige que las universidades que expiden los títulos estén acreditadas para que los profesionales puedan concursar. Es importante conocer si hay una actividad investigativa por parte de la Corte con respecto a estos funcionarios con títulos sospechosos que serían 43 o 47″, manifestó Ramírez Candia.

Por su parte, el presidente de la Corte Suprema, Dr. César Diesel, con relación al pedido del ministro Ramírez Candia, informó al pleno que el Poder Judicial pidió informes al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) referentes a las medidas que pudo haber tomado o que está tomando sobre esta universidad puntualmente (Sudamericana) y si hay resultados al respecto.

Diesel agregó que solicitaron para que el MEC acerque a la Corte ese resultado de autoría o evaluación para que la máxima instancia judicial pueda hacer el seguimiento con relación a los funcionarios judiciales, y los que tienen título de esa universidad, que podrían estar en situación irregular.

Para ministro Ríos, Corte no tiene competencia para investigar

En el caso del ministro Víctor Ríos Ojeda, si bien dijo acompañar la posición del ministro Ramírez Candia, aclaró que la Corte Suprema no tiene el rol de control de los títulos, porque la Ley N° 4995 de Educación Superior dispone que el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) es el que aprueba las creaciones de universidades, de las filiales, las carreras de grado y posgrado y la actualización curricular.

Agregó Ríos que ninguna universidad puede desarrollar cursos de grado o posgrado sin autorización del CONES. En el caso del título que expide la universidad, y luego el MEC se encarga de registrar. No hace ningún control formal como antes solo inscriben los títulos, solicita los certificados para inscribir esos títulos, indicó.

Sobre la ANEAES, el ministro Ríos explicó que tampoco controla los títulos de grado, solo verifica la calidad de las carreras, si llega a estándares de calidad y si no acredita esto, se puede intentar hasta tres veces, o si no, debe ser clausurada la carrera. La Corte no tiene otra alternativa para otorgar la matrícula de abogado ante la presentación del título, dijo finalmente.

Examen a abogados para obtener matrículas

El ministro de la Corte Suprema Dr. Alberto Martínez Simón expuso en la sesión plenaria el proyecto de modificación de los artículos 89 y 93 del Código de Organización Judicial (COJ) que será remitido al Congreso Nacional, por el cual se incorpora la aplicación de examen de evaluación para obtener la matrícula de abogado.

Se aclara que el proyecto de modificación de ley manifiesta que el examen no será exigible a los que cuentan con matrícula a la fecha.

La innovación será la aprobación de un examen de competencia administrado por la Corte Suprema de Justicia y que será reglamentada por Acordada.

Entre las disposiciones se mencionan que los abogados que no tienen matrícula y que deseen obtenerla, tendrán un plazo de 6 meses para solicitarla. Pasado el plazo deben rendir indefectiblemente para poder acceder a la matrícula. La CSJ concederá o denegará la matrícula dentro de los 10 días por resolución fundada y será pasible de un recurso de reconsideración, en caso de ser rechazada.

Es un problema en la calidad de la formación, según ministro Ríos

Durante una entrevista para ABC TV, el ministro Ríos dijo que existe un problema en la calidad de la formación de profesionales y que no pasa tanto por la falsedad de los títulos.

“Deben tener ciertos conocimientos mínimos. En algunos casos, hay programas desactualizados, no hay estándares”, enfatizó.

Sobre el examen que se pretende tomar, mencionó, que el alumno tuvo que haber desarrollado estos temas en su carrera. “Puede ser culpa de la casa de estudios con su parte académica”.

“No carguemos toda la tinta sobre los egresados. No todas las facultades están con fallas”, concluyó.