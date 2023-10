IPS: ante ausentismo del 40%, se implementaría sistema inteligente para confirmación de turnos

Al finalizar el primer mes de prueba de los consultorios nocturnos habilitados por el Instituto de Previsión Social (IPS), el doctor Carlos Morínigo, gerente de Salud del seguro social, informó que el servicio va continuar porque hay “muy buena receptividad de la gente”.

Según indicó el médico, durante los primeros 30 días se atendieron 3.000 pacientes. Sin embargo, reveló que el ausentismo a la consulta médica en la previsional es muy elevada, llegando incluso a un 40%.

“Tenemos 700 pacientes que no han acudido en el mes, que han reservado (un turno) y no han acudido. Tenemos un problema bastante grande de ausentismo. Y eso no solamente se ve en las consultas nocturnas, sino que también lo vemos en el informe que presentaron los distintos servicios. En especialidades también hay un ausentismo que va desde el 30% a 40%”, manifestó.

IPS plantea sistema inteligente de confirmación de turnos

Ante esta situación, el gerente de Salud anunció que actualmente están trabajando para la implementación de un sistema inteligente -que se encargue 24 horas antes- de confirmar con el asegurado su asistencia a consultorio.

“Nuestro sistema está fallando. Cuando esos pacientes faltan, no se le puede llamar a otro para que ocupe ese lugar. En eso estamos trabajando justamente, para que haya un sistema inteligente que 24 horas antes ya envié un mensaje al paciente y este confirme la consulta. Si se confirma, se guarda el turno y, si se desconfirma o no se confirma, automáticamente se le pueda llamar a otro (asegurado) que está en lista de espera”, manifestó.

Pese a ausentismo, consultorios nocturnos son un éxito

Morínigo detalló que durante el primer mes de funcionamiento de los consultorios nocturnos se tenía que haber atendidos a más pacientes. “Teníamos que haber llegado a 4.000 pacientes en un mes con la cantidad de médicos que tenemos disponibles”, refirió.

Asimismo, el gerente de Salud afirmó que pese al ausentismo, la habilitación de los consultorios nocturnos que van hasta las 22:00 es un éxito. “Vamos a continuar porque hay muy buena receptividad de la gente, y eso amerita que continuemos”, afirmó.

El médico contó además que establecimientos de salud como el Hospital 12 de Junio, ya están ampliando su grilla de especialidades. En este centro asistencial se habilitaron recientemente las consultas nocturnas de odontología, ginecología y diabetes.