Ministerio Público intima a universidades a remitir antecedentes sobre Arévalo y Rivas

La agente fiscal Patricia Sánchez intimó, vía oficios, a las universidades “Leonardo Da Vinci” y “Sudamericana”, a que remitan al Ministerio Público todos los antecedentes académicos que tengan en sus registros sobre sus supuestos alumnos, Orlando Arévalo y Hernán Rivas, respectivamente. Las altas casas de estudio fueron emplazadas por cinco días hábiles para responder al pedido de la Fiscalía.

De acuerdo con las declaraciones hechas por el propio titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Orlando Arévalo, este egresó como parte de la primera promoción de la carrera de Derecho de la Universidad “Leonardo Da Vinci”.

Su certificado de estudio es el N° 000001, no tiene la carga horaria, rindió dos Jueves Santos (2011 y 2013), y también en feriados nacionales como el 15 de agosto de 2018, cuando nada más y nada menos asumía un nuevo presidente de la República.

Mientras que el senador colorado Hernán Rivas, supuestamente egresó como el único abogado de la Universidad Sudamericana, ubicada en Pedro Juan Caballero, recibiendo su título de dicha casa de estudios el 6 de marzo de 2020 y posteriormente, obteniendo su matrícula el 7 de julio de 2021 en un acto exclusivo.

Sobre el trabajo de grado de Rivas, hay confusión porque había dicho que abordó el tema de la “Reelección Presidencial”, pero desde la Universidad Sudamericana señalaron que el tema fue “Robo agravado”, sin embargo luego volvió a respaldar al senador y emitieron otro documento con la misma versión del senado.

Lo que pide saber el Ministerio Público

La representante del Minsiterio Público solicitó, a través de sus oficios que las universidades informen sobre el año de inscripción de Orlando Arévalo y Hernán Rivas para cursar la carrera de Derecho; cuánto tiempo duró la carrera y en qué año la culminó; así como copia autenticada del certificado de estudios de ambos.

También pidió copias autenticadas, del título expedido a Orlando Arévalo y Hernán Rivas al finalizar la carrera de Derecho, de la planilla de registro de asistencia de ambos, a todas las materias que formaban parte de la malla curricular de la carrera de Derecho.

Copia autenticada de las actas firmadas por los responsables de cátedra de cada materia que conformaba la malla curricular de la carrera de derecho; y, que acredite que tanto Orlando Arévalo como Hernán Rivas haya aprobado todos los exámenes.

Exrector firmó título desconocía a Orlando Arévalo

Según el título de la Universidad Leonardo Da Vinci, el diputado Orlando Arévalo es abogado desde el 17 de febrero del 2014. Entre las firmas de este documento figura la del presbítero Nery Ríos como rector de la mencionada casa de estudios.

Al respecto, el pastor fue consultado sobre su gestión como rector de la Universidad Leonardo Da Vinci y, según declaró, no estuvo en el cargo por más de un año, ya que originalmente “le solicitaron si no podía asumir el papel de rector porque el señor Pedro Torreani no estaba en condiciones”.

Sobre su firma en el título que figura a nombre de Arévalo, Ríos confirma que efectivamente es suya; sin embargo, sostiene que en ningún momento llegó a conocer al actual diputado y presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, sosteniendo incluso que tampoco conocía la sede de la universidad ubicada en Lambaré, siendo esta en la que el legislador asegura haber cursado la carrera de derecho.

Asimismo, el pastor Nery Ríos también aseguró que estuvo en el cargo de forma “ad honorem”, es decir sin percibir “ningún centavo”, y luego de una graduación se le había dado “las gracias y si te he visto no me acuerdo”, expresó.

Certificado de Hernán Rivas no cumple requisitos del MEC

El integrante con permiso del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Hernán Rivas, agobiado por la presión y cuestionamientos sobre su formación como profesional, presentó un certificado de estudio que supuestamente respaldaba su formación como abogado por la Universidad Sudamericana, los cuales no tienen el día de las evaluaciones o pruebas que se le tomaron en su época de estudiante entre el 2011 y el 2015. Solamente enseñan el mes y el año.

Otro dato llamativo sobre estos documentos es que ninguno de ellos presenta los números de actas, dos requisitos, básicos que se establecen en la Resolución Nº 2424 que está vigente en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), en el punto 3 acerca del certificado de estudio.

En ambos certificados, tanto el primero fechado el 10 de octubre por la Universidad Sudamericana –donde señala que la tesis de grado del senador y expresidente del JEM fue sobre “Robo Agravado”–, que tiene la firma de la rectora, Silvia Brizuela Echeverría y del secretario general, Walter Iván Álvarez González, ni el segundo que se divulgó hace unos días donde menciona que la tesis fue sobre “Reelección Presidencial”, tienen estos dos puntos que establece la resolución del MEC.