“Kuña guapa”: los mitos que enmascaran la violencia contra la mujer

Para desarraigar el machismo de nuestra sociedad que tiene como consecuencia la violencia contra la mujer se deben tomar medidas desde lo personal, familiar y especialmente desde las políticas públicas.

Existen mitos que enmascaran la violencia contra la mujer como por ejemplo la famosa frase “kuña guapa”, que en el contexto machista hace referencia a una situación de doble o triple trabajo para la mujer. “Eso no es amor, es trabajo no pago”, sostiene Griselda Yudice, de la organización Articulación Feminista.

“Proyectamos los roles que nos asignan desde la familia, la escuela, las relaciones sociales y creemos que el sacrificio es nuestra responsabilidad”, manifiesta.

Algunas de las responsabilidad asignadas desde el machismo

Llevar sola la maternidad.

Cuidado de los enfermos y adultos mayores de la familia.

Cuidados del hogar.

Agrega que desde el machismo asignan estas responsabilidades dándoles un ropaje de demostración de amor, sin embargo, son tareas que deben ser compartidas.

De esta manera se genera una sobreexigencia para las mujeres que además “deben ser” educadas, pacientes, ser la mejor en el trabajo y no puede poner mala cara.

“Muchas mujeres fueron educadas para pasar de la dependencia económica de su familia a la de la pareja y llegan a cierta edad sin haber estudiado ni haber tenido alguna experiencia laboral”, reflexiona.

También indica que muchas mujeres en situación de dependencia sufren violencia pero no pueden alejarse porque todo lo material está a nombre de la otra persona, no pudo desarrollar plenamente su vida y por lo tanto no sabe a dónde ni a quién recurrir.

Tomar medidas para erradicar la violencia contra la mujer

La activista indica que es necesario asumir que de la asimetría entre hombres y mujeres nace en el machismo y que se debe tomar medidas para evitar más violencia contra la mujer.

“Cuando vemos situaciones machistas hay que intervenir, decirle a ese amigo que su hermana o novia no está para lavarle las ropas, los cubiertos, no está para servirle. Tenemos que interpelar al machista porque es responsabilidad de todos y todas que la violencia termine”, señaló.

Remarcó que las mujeres no cuentan con condiciones diferentes a la de los hombres en ningún ámbito, que los trabajos deben ser remunerados por igual.

Instó a que las instituciones hagan un mayor esfuerzo para bajar y eliminar los altos índices de violencia contra la mujer, no solo con campañas, saludos y reconocimientos en esta fecha (25N día internacional por la erradicación de la violencia contra las mujeres), si no, con acciones más concretas y contundentes para evitar más feminicidios.