MEC reacciona ante acusaciones de parlamentarios sobre tesis de Hernán Rivas

El ministro de Educación y Ciencias (MEC) Luis Fernando Ramírez expuso en detalle cuales son las obligaciones, límites de control y verificación que puede hacer cuando le llegan documentaciones, como en el caso de la tesis que reportó la Universidad Sudamericana sobre el caso del senador colorado cartista Hernán Rivas. Esto, tras la denuncia de dos legisladores.

Primero que el MEC debe controlar que la universidad solicitante del título este creada por Ley. Segundo que la carrera esté habilitada de manera legal y tercero que las firmas necesarias figuren.

Si existen dudas sobre la documentación presentada se hace una consulta oficial a la universidad solicitante. En el caso que caso que esta reconozca los datos del título, se procede al registro. Aclaran que todos los documentos requeridos fueron presentados.

Sobre la tesis presentada el MEC informó lo que en primer lugar recibieron. Luego adjuntó una respuesta aclaratoria de la universidad donde rectifica el título y el tema de la tesis.

MEC propone cambios de fondo

Entre las alternativas de solución que surge el MEC expresó que plantea modificar el Cones, que haya un Registro Único del Estudiante Universitario.

Además de digitalizar los documentos en el ministerio y un trabajo conjunto con el Mitic para unificar los sistemas de registros del MEC, entre otras propuestas.

Tratan de justificar lo injustificable, dicen

La senadora Kattya González habló en ABC TV sobre dicho comunicado y dijo que ahora el Ministerio de Educación se embarra más. “Tratan de explicar muy torpemente. Nosotros vamos a analizar la interpelación del ministro de Educación y el ministro de Educación Superior” sentenció la parlamentaria.

González subrayó que se trata de justificar e incurre en una serie de falsedades y falacias con respecto al rol que cumple el MEC en el registro de los títulos universitarios. “Vamos a seguir expulsando a los médicos que no son médicos, contadores que no son contadores y abogados que no son abogados. Con estos títulos están concursando”, expresó.

Aseveró que con estas irregularidades en títulos universitarios, ponen en peligro a todos los paraguayos.

Por su parte, el abogado José Casañas Levi, exdirector Anticorrupción del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) subrayó que en 2020 ya tuvo una intuición de esta irregularidad, pero no dimensionó lo que podría provocar. “Hicimos un excelente trabajo”, expresó sobre el informe que había presentado sobre la legitimidad del título universitario como abogado del actual senador Hernán Rivas (ANR, HC).

“No entiendo cuál es la obsesión de justificar lo injustificable. Es imposible de revertir. Son cosas evidentes y ahora dimensionamos porqué había tanta preocupación en este tema”, expresó.