Denuncian “blanqueamiento” del MEC para “proteger” a Hernán Rivas

La senadora Kattya González señaló que tras anunciar que el lunes van a presentar el libelo acusatorio contra Hernán Rivas, por el escándalo de su presunto título falso, hoy recibieron un llamativo documento del Ministerio de Educación como contestación a un pedido de informe.

El diputado Raúl Benítez, por su parte, explicó que en la Cámara de Diputados, tras un pedido oficial, recibieron del MEC un certificado de estudios de Rivas, con fecha 20 de octubre, en el cual se indica que el tema del trabajo final de grado era “Robo agravado”. Sin embargo, esta semana recibieron un nuevo certificado de estudio en que la tesis tiene el tema de “Reelección presidencial”.

“Esto nos lleva a pensar que existe un blanqueamiento al título de Hernán Rivas. Este certificado de estudios, que va en contra del primero, se envía sin una sola explicación por parte del Ministerio de Educación de por qué tiene dos certificados de estudios (distintos)”, señaló.

En ese sentido, insistió en que el MEC está en un operativo blanqueamiento “de la mano” de la Fiscalía, que está actuando de manera lenta.

“La Fiscalía tuvo que haber allanado el MEC hace unas semanas, cuando denunciábamos una serie de inconsistencias al título de Rivas (...) Vemos una Fiscalía y un Ministerio de Educación que están haciendo lo posible para sostener un título falso. Hernán Rivas no es abogado, nunca fue y nunca pisó una facultad, nunca pudo demostrarlo”, enfatizó. Por ese motivo, señaló que exigen una explicación al MEC.

Por su parte, Celeste Amarilla (PLRA) señaló que se está hablando de dos documentos oficiales emitidos por el MEC pero que tienen datos distintos, por lo cual ya se pasa a hablar de una posible producción de documentos de contenido falso.

Presentarán libelo acusatorio contra Rivas

En otro momento, Kattya González (PEN) señaló que, pese a que saben que no cuentan con los números, van a presentar el libelo acusatorio para pedir la pérdida de investidura de Hernán Rivas. “El hecho de que no tengamos la mayoría no significa que la verdad que estamos gritando no pueda impactar en las nuevas generaciones”, dijo luego de admitir que saben que no tienen los votos.

Agregó que los jóvenes deben aprender a luchar y saber que el ministro del MEC “responde a los intereses de un sector político”.

Cuestionó además que la Fiscalía intente enfocarse en un “fallo administrativo” y señaló que esa teoría es imposible de sostenerse. “Ellos, tras el anuncio, leyeron el libelo que dice que no tenemos una comunicación oficial de que haya cambiado de tesis, entonces hacen llegar esto”, dijo la parlamentaria.

Agregó que están trabajando pese a las amenazas que están recibiendo en torno a este caso.