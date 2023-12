Unos 100 cuidacoches dejan las calles para ser funcionarios de Parxin

Daniel Sánchez, líder de los excuidacoches ahora funcionarios, comentó que ayer fue un día histórico debido a que unos 100 cuidacoches dejan las calles. Los mismos fueron contratados por un periodo de 15 años por el Consorcio Parxin, concesionario del estacionamiento tarifado.

Lea más: Estacionamiento tarifado: en medio de conflictos, excuidacoches salen desde hoy a las calles como funcionarios de Parxin

Ayer encontramos a los mismos, entre nervios y emoción, frente al edificio de la firma. Algunos se mostraron felices, mientras que otros seguían en duda sobre si la empresa realmente cumplirá con lo prometido: salario mínimo, seguro social, seis horas y media de trabajo. Todos lucían sus nuevos uniformes consistentes en una remera de color verde y quepis, que permitirá a la ciudadanía reconocerlos.

“Va a ser por etapa. Ahora nos contratan a 100, pero hay 438 cuidacoches en Asunción. Les digo a los compañeros que se acerquen a la empresa, se va a anotar su nombre y se les va a llamar”, expresó Daniel Sánchez, quien relató además, que muchos de los que hoy dejan las calles, estuvieron entre 20 y 30 años como cuidavehículos. La dirección es Acá Carayá N° 276 c/ Carpinelli.

Lea más: Estacionar en Asunción costará por año lo mismo que ir de vacaciones a Brasil

Los informales trabajarán durante un mes en el plan piloto, periodo en el que la ciudadanía aún no pagará por estacionar, pero ellos sí tendrán su primer salario.

El trabajo consistirá en este mes en probar la aplicación, aprender a usarla, anotar chapas y hacer informes, comentaron.

“Nosotros no vamos a tocar ni un guaraní. Se nos va a entregar un celular y vamos a controlar nosotros que la gente estacione, pero los pagos van a ser directo con Parxin. Consultado sobre las exigencias que tendrán, respondió: “No estar tomado (alcoholizado), estar en el horario, no pelearse con la ciudadanía ni con compañeros que aún no entraron (como funcionario de la empresa)”.

Cuidacoches deja la calles después de 34 años

Eugenia Aquino, quien estuvo como cuidacoche durante 34 años en la zona del Palacio de Justicia expresó: “Doy gracias a dios que permitió que ahora trabajemos tranquilos, humanamente, ahora sí pertenecemos a la sociedad. Porque antes nos trataban de extorsionadores”, aceptó.

Lea más: Parxin inicia con fallas en día 1 del plan piloto del estacionamiento tarifado en Asunción

Omar González, quien fue cuidacoches durante tres años, dijo: “Estoy muy alegre. Agradezco la oportunidad de trabajar. Yo trabajé en varias empresas, pero perdí mi trabajo y vine a parar en la calle en la pandemia”, relató. “Tengo un nene de 4 años y una nena de 10 años. Ellos están felices. Mi señora es ama de casa y dependen todo de mí”, agregó.

El estacionamiento tarifado es implementado por la administración del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR). Ahora se realiza el plan piloto, en enero iniciará el cobro de manera oficial, de G. 4.500 la hora.