IPS defiende uso de fármacos biosimilares y dice que compra de originales es insostenible

El uso de medicamentos biosimilares es rechazado por la mayoría de las asociaciones de pacientes crónicos del Instituto de Previsión Social (IPS), que afirman que estos fármacos no tienen la misma efectividad que las medicinas originales.

El doctor Carlos Morínigo, responsable de la Gerencia de Salud, reiteró la intención de la previsional de realizar cambios en el vademécum del IPS, buscando abaratar costos, principalmente. La utilización de medicamentos biosimilares en lugar de fármacos originales fue la propuesta presentada al Consejo de Administración.

Ante el continuo rechazo de los asegurados, Morínigo expresó que los pacientes deben entender que un fármaco biosimilar tienen la misma utilidad y efectividad que una medicina original y, que la única diferencia es el elevado costo del último.

“El costo reducido (del biosimilar) es porque no han gastado en la investigación, en los procesos. No es que no funciona y tampoco se trata de copias. Esta discusión que nosotros tenemos hoy en Paraguay con respecto a biosimilares y originales, hace 10 años que en Estados Unidos o países de Europa han terminado. Los biosimilares son igual de eficaces que los originales, la única diferencia es el costo”, aseveró Morínigo.

Compra de originales es insostenible para el IPS

El gerente de Salud del IPS resaltó que los originales tienen un costo del doble o el triple del valor de un biosimilar. “Es insostenible para un sistema de salud como el nuestro”, dijo.

Morínigo explicó que tras la salida a la venta de un fármaco nuevo (original), la farmacéutica tiene un periodo de 10 años de licencia para recuperar la inversión de la investigación. Durante ese tiempo, ningún fármaco biosimilar puede salir al mercado farmacéutico.

“Al descubrirse un medicamento biológico y ser aprobado para obtener su licencia sanitaria, esa medicina tiene 10 años en los cuales nadie puede lanzar otro fármaco similar. Ese periodo es para recuperar la inversión de las investigaciones realizadas. Una vez que culmina ese tiempo, aparecen los biosimilares, que tienen las mismas licencias que certifican que cumple la misma función y tiene la misma efectividad, pero simplemente no invirtieron en investigación”, detalló.

Según mencionó el médico, actualmente existe una gran lista de medicinas biosimilares que ya son utilizadas tanto por el IPS como por el Ministerio de Salud Pública (MSPBS).