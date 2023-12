Día de gobierno de Santiago Peña en Guairá

El titular del Poder Ejecutivo Santiago Peña, en compañía del vicepresidente, Pedro Alliana, y el presidente del Congreso Nacional, Silvio “Beto” Ovelar, entre otras autoridades nacionales, cumplió una gira en el departamento del Guairá. Primeramente asistió a un acto en la localidad de Mbocayaty donde entregó 58 sillas de ruedas, 80 bastones, 16 andadores y 32 sillas sanitarias donados por Taiwán a la Fundación Saraki y la Gobernación del Guairá. Siguió su recorrido en Félix Pérez Cardozo.

Entregó G. 777 millones a 259 familias en concepto de “Capital semilla” consistente en aporte de G. 3 millones para cada familia en el marco del programa Tenonderã. También distribuyó equipos e insumos agrícolas a distintos comités rurales por valor de casi G. 1.400 millones, como tractores, una sala móvil de miel y el certificado de inicio de la construcción de un depósito yerbatero.

Asimismo, se hizo la entrega oficial al Hospital Regional de Villarrica de dos ambulancias con soporte de Unidad de Terapia Intensiva (UTI) adquiridas por la Gobernación de Guairá por un monto de más de G. 1.300 millones.

Recordó crisis en la Gobernación del Guairá

El jefe de Estado señaló que el departamento de Guairá pasó por años difíciles haciendo referencia a las crisis políticas que se registraron en los últimos dos periodos de mandato en la Gobernación, tanto de la era de Rodolfo Friedmann como el destituido Juan Carlos Vera Báez, ambos colorados. Desde ahora la ciudadanía recibe los diferentes beneficios gracias a la unidad y la paz entre las autoridades, indicó.

“Han sido años difíciles para el Guairá, pero quiero poner en negrita y mayúsculas la importancia de trabajar en paz. Muchas veces las peleas políticas que nos tienen divididos hacen que el pueblo pague el costo de las peleas, porque mientras las autoridades se pelean el pueblo pasa hambre”, señaló Peña.

Destacó la gestión del gobernador de Guairá, César Luis Sosa, que dentro de sus 100 días de gobierno realizó más obras, entregó aportes y gestionó beneficios para la ciudadanía guaireña. “Probablemente ningún otro gobernador ha traído todas las instituciones del Estado en un solo lugar, es un gran gestor”, refirió.

Cambio en la visión de la política pública

Peña destacó las gestiones de las diferentes carteras de Estado con la ejecución de los diferentes proyectos y programas sociales. Indicó que el acto realizado en el Guairá no es solamente burocrático, sino el comienzo de un cambio de visión sobre las políticas públicas.

“Esto no es un simple acto burocrático o mero formalismo, sino más bien un cambio de la visión de las políticas públicas para que seamos más rápidos y mejores en lo que hacemos desde el Estado para que la gente tenga mejores servicios públicos”, resaltó.

El acto principal se realizó en la sede de la Gobernación de Guairá con la participación de autoridades departamentales y locales. En la ocasión también se realizó la firma de convenio entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para la refacción y construcción de aulas entre otras obras en las diferentes instituciones educativas.

El presidente y vicepresidente, Peña y Alliana, respectivamente, culminaron su gira con un almuerzo político en el domicilio del gobernador César Sosa. Además de algunos ministros, senadores y diputados, contó con la presencia del presidente de la ANR, Horacio Cartes.