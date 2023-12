Gobernadora de Concepción niega haber presionado a titular del IPS para blanquear a contratados

El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, denunció ayer en sesión del Consejo de la institución que recibió “pedidos” de la gobernadora de Concepción, Liz Meza (ANR, HC), en torno al concurso de desprecarización laboral.

“No están acostumbrados acá a los concursos, los ‘perros’ (funcionarios) quieren que vos les soluciones. Tengo pedidos de la gobernadora de Concepción (Liz Meza), por ejemplo, que me mandó 20 (pedidos); que se olvidó tal cosa, pidiendo ‘por favor, presidente’. Tiene que haber un límite”, dijo en la sesión.

La gobernadora habló en ABC Cardinal y negó haber hecho los pedidos. “Totalmente falso. Vi esa noticia y también tuve que pedirle explicaciones al presidente del IPS, en donde dice que jamás habló con esa prensa. Hemos hablado, pero de otras situaciones”, afirmó.

Meza agregó que Brítez le indicó que no realizó tal acusación en su contra y que este viernes iba a brindar una aclaración.

Lea más: IPS: Brítez denuncia presión política para blanquear a funcionarios contratados

Gobernadora de Concepción niega presión al IPS

También afirmó que ni siquiera conversó con el titular del IPS sobre el concurso de desprecarización laboral.

“Voy a estar al lado del pueblo, pero no voy a estar al lado de lo que no tiene que ser. Jamás he hecho eso. Si voy a tener el poder, va a ser para ayudar, pero no para estas situaciones. Todo tiene su proceso. Me tomó 8 años ser nombrada (en el IPS). Ninguno tiene derecho de presionar ni coaccionar. Eso está totalmente fuera de lugar”, mencionó.

Lea más: IPS: consejero pidió “reconsideraciones” tras denuncias por fallas en concurso para desprecarización laboral

La gobernadora, para defenderse de la acusación, comentó que conversó con la Dirección de Recursos Humanos del Hospital Regional del IPS en Concepción, que le informó que son tres los funcionarios que no fueron admitidos en el proceso de desprecarización por problemas con sus antecedentes judiciales y no 20, como se presume.