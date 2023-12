Hidrovía: Esperan que en 2024 se pueda armonizar gestión con Argentina

“Terminamos el año muy fortalecidos como gremio, y sobre todo por la firme postura y determinación que tomó el Gobierno del Paraguay en relación al peaje en la Hidrovía Paraguay Paraná (HPP), porque quedó muy claro que se va a defender el derecho de todos los paraguayos, para garantizar la libre navegación y tránsito por la hidrovía”, expresó el presidente del Centro de Armadores Fluviales Marítimos (Cafym), Raúl Valdez.

En referencia al peaje, refirió que es un tema que aún no fue resuelto y hasta tanto eso no sea subsanado de manera definitiva en el ámbito del Tratado de la Hidrovía, no se puede descuidar ningún detalle, advirtió el representante del gremio de los armadores.

“Creemos que se ha avanzado bastante en relación al protocolo establecido, la instancia técnica ha finalizado y estamos listos para presentar las conclusiones finales al Comité Intergubernamental de la Hidrovía (CIH), afirmó. Sin embargo, añadió que como se dijo desde el principio de la crisis con el peaje fluvial, la solución del desacuerdo depende mucho de la voluntad política de las altas partes.

“Ante el cambio de gobierno que se dio en Argentina, creemos que en el 2024 serán propicias las condiciones para resolver el tema, y no solo eso, también se da la oportunidad de armonizar los esfuerzos para realizar mejoras y lograr un sistema hidroviario más eficiente en toda la extensión de la hidrovía”, expresó.

Proyectó que el 2024 se perfila bien, con buenos niveles de agua, que hay pronóstico alentador y que se esperan condiciones para mejorar el sistema de la hidrovía.