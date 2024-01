Enfermeros cierran ruta y denuncian despidos masivos en salud de Guairá

Cerca de 200 enfermeros d el Hospital Regional, dependiente del Ministerio de Salud Pública y del hospital regional del Instituto de Previsión Social (IPS) de Villarrica se manifestaron en el cruce Villarrica-Paraguarí donde realizaron cierre intermitente de la ruta PY08 como medida de protesta por los despidos masivos. Denunciaron que fueron desvinculados sin justificación y que fueron notificados a través de la red de mensajería rápida WhatsApp.

La presidenta del Sindicato de Enfermeros del Guairá (SIEG), licenciada Fabiola González, indicó que son cerca de 200 los afectados, de los cuales más de la mitad no fueron recontratados este año y otros con antigüedad fueron desvinculados sin ningún tipo de justificación por lo que exigen la reincorporación a sus puestos laborales.

“Cada año se renovaban los contratos y ahora, sin ningún argumento válido, se les desvincula. Son muchas personas las que queda sin trabajo y detrás hay familias, hay contratados por más de 8 a 9 años e igualmente fueron descontratados. No tenemos respuesta de las autoridades ni siquiera nos han llamado para una reunión, agotamos todas las instancias, por eso hoy salimos a la ruta”, lamentó la enfermera.

La manifestación se concentró en el cruce que une Paraguarí y Coronel Oviedo con Villarrica donde realizaron el corte intermitente del tráfico vehicular con el acompañamiento constante de la Policía Nacional. Posteriormente, se trasladaron frente a la Gobernación de Guairá, donde exigieron la intervención por parte de las autoridades departamentales.

“Queremos crecer, no disminuir”, dice director regional de IPS

El director del hospital regional del Instituto de Previsión Social (IPS), Dr. Julio Olazar, dijo que no se trata de despidos masivos, sino de la no renovación de contratos que afectó a cerca de 70 profesionales en enfermería, pero que se originó en la administración central de la previsional. Admitió que los servicios se resentirán y que el proyecto es crecer y no disminuir el recurso humano.

“Queremos crecer, no disminuir el recursos humanos, evidentemente los servicios se van a resentir con las vacaciones y demás. No fueron desvinculados, sino que no se renovaron los contratos, ya hemos presentado notas de pedido de reconsideración y otros documentos que nos solicitaron. Nosotros necesitamos más personal de blanco, queremos habilitar más servicios y vamos a necesitar”, indicó Olazar.

El director comentó que desde el año pasado se vienen presentando proyectos para la habilitación de varios servicios, como hemodiálisis, fisioterapia y otros en el hospital del IPS y que para el efecto se va precisar de recursos humanos. “Nosotros pedimos más personal en vez de que se nos saque”, puntualizó el médico.

Intentamos conversar con el director de la IV Región Sanitaria, Dr. Elías Benítez, pero no atendió nuestras llamadas y no respondió los mensajes hasta el cierre de esta edición.

