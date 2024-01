Juntas comunales de las compañías de San Ignacio, piden reparación de caminos vecinales

En la mañana de este lunes representantes de las 27 compañías del distrito de San Ignacio, realizaron una movilización frente a la entrada principal de las oficinas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, (MOPC), regional 8.

Exigieron la asistencia en cuanto a reparación de los diferentes caminos.

El presidente del sub consejo vecinal, Carlos Genes, comentó que hace años piden la reparación y mantenimiento de los caminos vecinales, reparación de puentes y limpieza de franja de dominio que está a cargo del MOPC.

Pero hasta el momento estos pedidos no recibieron respuesta alguna.

“Nosotros conformamos un sub consejo vecinal de las 27 compañías para un trabajo en conjunto, entre la Municipalidad, Gobernación y MOPC, pero, aparentemente el encargado del MOPC, regional 8, Sergio Cabrera, no quiere trabajar con los integrantes de nuestra comisión, y por esa razón no hace caso a nuestros pedidos y a raíz de eso nos movilizamos”, comentó Genes.

“Si el encargado no quiere trabajar de manera conjunta con nosotros, que renuncie y que se ponga en ese cargo a una persona que quiera trabajar en pos de mejorar los caminos para el mejor acceso de los pobladores y turistas”, acotó.

Desde el MOPC, regional 8 de San Ignacio, Misiones, nos comunicaron que en estos momentos el encargado de esta dependencia se encuentra de vacaciones y estaría retornando a sus funciones el 25 de enero del corriente año. Y él es la única persona autorizada para dar una respuesta a los reclamos de los vecinos de este distrito.