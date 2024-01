Caso Rodrigo Quintana: esperan que Fiscalía se vea obligada a formular más imputaciones

Tras la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de destrabar el caso Rodrigo Quintana, la defensa de la familia del joven asesinado en la sede del PLRA espera que la causa avance y sobre todo se amplíe. El abogado Guillermo Duarte Cacavelos cuestionó la división de las causas abiertas en el marco del #31M y que el único realmente investigado por el asesinato fuera un policía de menor rango (Gustavo Florentín).

“Los demás fueron procesados por otros hechos punibles, pero no por la participación en la muerte. No se pudo realizar hasta ahora la audiencia preliminar donde se va a discutir si es correcta o no la hipótesis de que solamente Florentín era responsable”, manifestó esta mañana.

El abogado indicó que ahora el Ministerio Público está habilitado para formular nuevas imputaciones y buscar a los verdaderos instigadores y partícipes del hecho. Sin embargo, recordó que los abogados de la defensa en su momento ya solicitaron la ampliación de la causa, pero Fiscalía los ignoró.

“Lo que nos queda es discutir esto ante el Poder Judicial y eso es lo que debe hacerse en la audiencia preliminar. El Juzgado sí puede ordenar que se realicen investigaciones en ese sentido”, señaló Duarte.

Caso Rodrigo Quintana: querellantes de la causa fueron excluidos

En otro momento, recordó que los querellantes fueron excluidos de la causa y esta se encuentra pendiente en la Cámara de Apelaciones, Segunda Sala, que debe analizar si confirma la exclusión definida por la jueza Hilda Benítez Vallejo.

El abogado señaló que ellos fueron apartados por ser los únicos que buscaban unificación de todos los procesos abiertos en el marco del #31M y la búsqueda de la verdad. “A toda costa se buscó separar a todo el resto de Gustavo Florentín”, criticó.

Finalmente, indicó que los defensores seguirán trabajando para seguir con el proceso e impulsarán todo lo que les permita la ley.

